Обычный кухонный отход поможет заметно сократить количество улиток и слизней на участке.

Слизни и улитки могут всего за несколько ночей испортить посадки на огороде. И если эти вредители уже добрались до ваших грядок, не спешите покупать дорогие средства - рабочую ловушку для них можно сделать даже из того, что обычно отправляется в мусорное ведро. Разберемся, как избавиться от улиток на участке при помощи одного старого домашнего лайфхака.

Как избавиться от улиток на огороде - простой метод

Чаще всего о появлении слизней и улиток можно узнать не по самим вредителям, а по их следам на листьях и плодах. Но так как днем они прячутся, а на поиски пищи выходят только с наступлением темноты, высматривать их по всему огороду - не лучшая идея.

При этом существует немало способов, как избавиться от улиток, однако чтобы не искать какое-нибудь специальное средство от улиток в огороде, можно использовать обыкновенную кожуру апельсина или грейпфрута. Для этого достаточно разрезать фрукт пополам, удалить мякоть и положить пустую половинку на грядку – она и будет естественной ловушкой.

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Дело в том, что слизни быстро теряют влагу, поэтому днем стараются спрятаться в прохладных и влажных местах. И именно такое укрытие создает внутренняя сторона кожуры. Утром останется лишь поднять кожуру и собрать спрятавшихся под ней вредителей, не дав им выйти на ночную "охоту".

По такому же принципу можно использовать кожуру других цитрусовых – апельсинов, лимонов и лаймов. А некоторые огородники также делают похожие ловушки из корок дыни.

Как избавиться от улиток в огороде - советы садоводам

Чтобы повысить эффективность подобного средства от улиток и слизней, положите половинки кожуры внутренней стороной вниз рядом с растениями, которые хотите защитить. Причем устанавливать такие ловушки лучше вечером, а проверять - ранним утром.

Если в течение нескольких дней под кожурой никого не окажется, значит вредители нашли другое укрытие. В этом случае стоит поискать места, где они могут прятаться, и перенести ловушки ближе к ним.

Также важно не забывать, что со временем кожура высыхает и начинает разлагаться, поэтому ее стоит периодически заменять - слизни охотнее используют ее как укрытие именно пока она остается влажной и прохладной внутри.

Конечно, такой способ не поможет в том, как избавиться от улиток навсегда, особенно если их очень много. Однако с его помощью можно заметно сократить их количество возле наиболее уязвимых растений, не используя при этом химических средств.

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