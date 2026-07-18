Перекус №1 для здоровья сердца: какой продукт стоит включить в рацион

Это не только полезно для здоровья, но и вкусно.

Питание играет важную роль в поддержании здоровья сердца. Помимо основных блюд, стоит обращать внимание и на перекусы между приемами пищи. Кардиолог и диетолог назвали продукт, который считают одним из лучших вариантов для поддержания сердечно-сосудистой системы, пишет prevention.com.

Лучшие перекусы должны содержать белок и клетчатку, ведь эти питательные вещества помогают поддерживать уровень энергии и дольше сохранять чувство сытости до следующего приема пищи. Если же человек выбирает продукты именно для поддержания здоровья сердца, стоит обращать внимание на источники растительного белка.

"Что касается здоровья сердечно-сосудистой системы, потребление растительного белка стабильно связывают с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин", – отметила доктор медицинских наук, кардиолог Трейси Пашке.

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По её словам, лучшим выбором перекуса для здоровья сердца является эдамаме (молодые соевые бобы). Достаточно купить пакет замороженного эдамаме, приготовить его в микроволновке и подать к столу. Такой перекус быстро готовится, имеет приятный вкус и содержит много полезных веществ.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 граммах эдамаме содержится 11,5 грамма белка и 5 граммов клетчатки, которая помогает дольше оставаться сытым.

Если нет времени готовить эдамаме дома, можно купить хрустящий жареный эдамаме.

Тем, кому не нравится такой вкус, диетолог и специалист по профилактической кардиологии Мишель Рутенштейн советует обратить внимание на жареный нут.

По её словам, такой перекус содержит не только растительный белок, но и растворимую клетчатку, калий, магний и антиоксидантные полифенолы. Эти компоненты поддерживают нормальный уровень холестерина, артериальное давление и здоровье сосудов. Одна порция жареного нута весом 28 граммов содержит примерно 5 граммов белка и 5 граммов клетчатки, по данным Министерства сельского хозяйства США.

Подробнее о пользе продуктов для сердца

Ранее диетологи рассказали, что на самом деле полезно для сердца. Как отмечали специалисты, этому органу нужны не низкоуглеводные диеты или диеты с низким содержанием жиров.

Также ученые назвали 2 ягоды, которые нужно есть чаще, чтобы поддержать сердце. Отмечалось, что они содержат полезные для сердечно-сосудистой системы полифенолы.

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