Израиль угрожает разорвать отношения с ООН после обвинений со стороны Гутерриша, – NYT

Израиль не согласен с тем, что его войска были отнесены к той же категории, что и боевики ХАМАС.

Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после того, как израильские силы безопасности были включены в ежегодный отчет организации о сексуальном насилии в зонах конфликтов. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон, сообщает The New York Times.

По его словам, Иерусалим получил информацию о включении Израиля и его силовых структур в соответствующий список, который охватывает стороны, подозреваемые в совершении сексуального насилия во время вооруженных конфликтов. Данон назвал это решение "оторванным от реальности" и неприемлемым.

Он также обвинил руководство ООН в предвзятости и заявил, что организация якобы не провела надлежащего расследования в отношении выдвинутых обвинений. По его словам, Израиль не согласен с тем, что его силы поставили в один список с боевиками ХАМАС.

В свою очередь, пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик назвал заявление Израиля "символическим" и отметил, что оно вряд ли повлияет на дальнейшее сотрудничество между сторонами. Он подчеркнул, что ООН продолжит взаимодействие с израильской миссией.

Ранее сообщалось, что ООН включила в черный список как израильские силы безопасности, так и российские вооруженные силы, а также группировку ХАМАС в рамках ежегодного доклада о сексуальном насилии в конфликтных зонах.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что соответствующее решение содержится в новом докладе, охватывающем ситуацию за 2025 год. ООН впервые внесла российские и израильские силовые структуры в ежегодный перечень сторон, причастных к сексуальному насилию в условиях вооруженных конфликтов.

Также в документе отмечается, что российские вооруженные и силовые структуры были включены в список из-за зафиксированных случаев сексуального насилия в отношении украинских военнопленных и гражданских лиц, находившихся под стражей на оккупированных территориях или в России.

