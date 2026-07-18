США направляют в Израиль десятки самолетов-заправщиков, - Axios

Трампу представили несколько новых планов по проведению масштабной наступательной операции.

США направят в Израиль несколько десятков самолётов-заправщиков на фоне возможного расширения военной операции против Ирана. Об этом пишет Axios.

По словам источников, решение было принято на заседании в Ситуационной комнате на этой неделе, где Дональду Трампу представили несколько новых планов по проведению масштабной наступательной операции.

Среди рассматриваемых вариантов, как сообщает Axios, - удары по объектам иранской инфраструктуры, включая электростанции, дополнительные атаки на ядерные объекты с целью ещё глубже захоронить запасы обогащённого урана, а также бомбардировка строящегося подземного объекта в районе горы Пикэкс.

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"Трамп пока не принял окончательного решения, однако, по всей видимости, готов к эскалации войны, чтобы нанести Ирану достаточный ущерб и вынудить иранское руководство открыть Ормузский пролив и принять требования Трампа по ядерной программе", - сказано в материале.

По словам американских и израильских чиновников, Трамп может отдать приказ об эскалации уже в ближайшие дни.

Отмечается, что в настоящее время США располагают примерно 30 самолётами-заправщиками в международном аэропорту имени Бен-Гуриона недалеко от Тель-Авива и примерно таким же количеством - в аэропорту Рамон на юге Израиля.

По словам израильских чиновников, в ближайшие дни США намерены направить ещё несколько десятков самолётов-заправщиков, доведя их общее количество до уровня, который был в начале войны.

Война в Иране - последние новости

Ранее сообщалось, что военный конфликт США с Ираном возобновился, и пока мало признаков того, что дипломатия может его остановить.

По данным источников издания Politico, усилия посредников по возобновлению переговоров или восстановлению режима прекращения огня не показали никаких признаков прогресса, и общее ощущение состоит в том, что боевые действия продолжатся.

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