Сливовая плодожорка - один из самых опасных вредителей плодовых деревьев.

Плодожорка способна за один сезон испортить значительную часть урожая слив, яблок и других плодовых деревьев. Чтобы избавиться от вредителя без лишней химии, опытные садоводы используют простой, но эффективный способ.

Рассказываем, как работает этот метод и как сделать ловчий пояс своими руками.

Ранее мы советовали попробовать средство от слизней, которое есть в каждом холодильнике - работает без химии.

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Как избавиться от плодожорки на сливе и других фруктовых деревьях

Опытные садоводы для борьбы со сливовой плодожоркой - одним из самых опасных вредителей этого дерева и другими ее сородичами - используют простые ловчие пояса из картона. Они имитируют естественные трещины в коре, где насекомые любят прятаться для окукливания или зимовки.

Вредители охотно заползают под такие пояса, поэтому их можно регулярно снимать и уничтожать вместе с насекомыми. Этот способ позволяет заметно сократить численность плодожорки без применения химических средств, пишет издание Dziennik.

Устанавливать ловчие пояса нужно два раза в год:

в середине мая - чтобы задержать первое поколение сливовой плодожорки;

в конце августа - для борьбы со вторым поколением вредителя.

Пояса, которые закрепляют весной, снимают в конце августа. Те же, что установили в конце лета, оставляют до зимы или ранней весны следующего года.

После снятия их обязательно уничтожают - лучше всего сжечь, чтобы вредители не смогли продолжить развитие.

Как сделать ловчий пояс своими руками

Сделать такой ловчий пояс можно всего за несколько минут, а материалы для него найдутся практически в каждом доме.

Для этого нужно:

подготовить полосу гофрированного картона шириной 10-20 см;

дважды обернуть ею ствол дерева на высоте 50-60 см от земли;

закрепить картон шпагатом, проволокой или резинкой так, чтобы он плотно прилегал к стволу, но не повреждал кору;

регулярно проверять пояс и при необходимости заменять его новым.

Этот способ защиты эффективен не только для сливы. Картонные ловчие пояса используют и на других плодовых деревьях:

яблоне - против яблонной плодожорки;

груше - против грушевой плодожорки;

вишне и черешне - для борьбы с вредителями, которые живут под корой;

персике, абрикосе и нектарине - против южной плодожорки;

грецком орехе - против ореховой огневки.

Такой простой способ помогает значительно сократить численность вредителей без химических обработок и сохранить здоровый и богатый урожай.

Какая еще есть защита от плодожорки

Помимо картонных ловчих поясов, садоводы используют и другие способы защиты.

Укрытие почвы . Уже с апреля землю вокруг сливы и других плодовых деревьев можно накрывать пленкой или тонким агроволокном. Это мешает вредителям попасть в почву и снижает их численность в следующем сезоне.

. Уже с апреля землю вокруг сливы и других плодовых деревьев можно накрывать пленкой или тонким агроволокном. Это мешает вредителям попасть в почву и снижает их численность в следующем сезоне. Обработки . В середине мая, во время массового лета бабочек плодожорки, проводят защитные обработки. В промышленных садах применяют инсектициды, а на приусадебных участках чаще используют более экологичные средства - настои пижмы или полыни, которые отпугивают насекомых.

. В середине мая, во время массового лета бабочек плодожорки, проводят защитные обработки. В промышленных садах применяют инсектициды, а на приусадебных участках чаще используют более экологичные средства - настои пижмы или полыни, которые отпугивают насекомых. Феромонные ловушки . Они привлекают самцов плодожорки, уменьшая размножение вредителя.

Если личинки уже проникли в плоды, спасти урожай в текущем сезоне практически невозможно. Поэтому важно регулярно осматривать деревья и проводить профилактику заранее.

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