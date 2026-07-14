Плодожорка способна за один сезон испортить значительную часть урожая слив, яблок и других плодовых деревьев. Чтобы избавиться от вредителя без лишней химии, опытные садоводы используют простой, но эффективный способ.
Рассказываем, как работает этот метод и как сделать ловчий пояс своими руками.
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Как избавиться от плодожорки на сливе и других фруктовых деревьях
Опытные садоводы для борьбы со сливовой плодожоркой - одним из самых опасных вредителей этого дерева и другими ее сородичами - используют простые ловчие пояса из картона. Они имитируют естественные трещины в коре, где насекомые любят прятаться для окукливания или зимовки.
Вредители охотно заползают под такие пояса, поэтому их можно регулярно снимать и уничтожать вместе с насекомыми. Этот способ позволяет заметно сократить численность плодожорки без применения химических средств, пишет издание Dziennik.
Устанавливать ловчие пояса нужно два раза в год:
- в середине мая - чтобы задержать первое поколение сливовой плодожорки;
- в конце августа - для борьбы со вторым поколением вредителя.
Пояса, которые закрепляют весной, снимают в конце августа. Те же, что установили в конце лета, оставляют до зимы или ранней весны следующего года.
После снятия их обязательно уничтожают - лучше всего сжечь, чтобы вредители не смогли продолжить развитие.
Как сделать ловчий пояс своими руками
Сделать такой ловчий пояс можно всего за несколько минут, а материалы для него найдутся практически в каждом доме.
Для этого нужно:
- подготовить полосу гофрированного картона шириной 10-20 см;
- дважды обернуть ею ствол дерева на высоте 50-60 см от земли;
- закрепить картон шпагатом, проволокой или резинкой так, чтобы он плотно прилегал к стволу, но не повреждал кору;
- регулярно проверять пояс и при необходимости заменять его новым.
Этот способ защиты эффективен не только для сливы. Картонные ловчие пояса используют и на других плодовых деревьях:
- яблоне - против яблонной плодожорки;
- груше - против грушевой плодожорки;
- вишне и черешне - для борьбы с вредителями, которые живут под корой;
- персике, абрикосе и нектарине - против южной плодожорки;
- грецком орехе - против ореховой огневки.
Такой простой способ помогает значительно сократить численность вредителей без химических обработок и сохранить здоровый и богатый урожай.
Какая еще есть защита от плодожорки
Помимо картонных ловчих поясов, садоводы используют и другие способы защиты.
- Укрытие почвы. Уже с апреля землю вокруг сливы и других плодовых деревьев можно накрывать пленкой или тонким агроволокном. Это мешает вредителям попасть в почву и снижает их численность в следующем сезоне.
- Обработки. В середине мая, во время массового лета бабочек плодожорки, проводят защитные обработки. В промышленных садах применяют инсектициды, а на приусадебных участках чаще используют более экологичные средства - настои пижмы или полыни, которые отпугивают насекомых.
- Феромонные ловушки. Они привлекают самцов плодожорки, уменьшая размножение вредителя.
Если личинки уже проникли в плоды, спасти урожай в текущем сезоне практически невозможно. Поэтому важно регулярно осматривать деревья и проводить профилактику заранее.