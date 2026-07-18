Живописный Коростышевский каньон: главное – не доехать туда, а потом оттуда выбраться

В Украине очень много красивых мест, которые могли бы привлекать туристов. Но все портит транспортный вопрос – без собственного авто путешествовать по родной стране очень сложно. Одно из таких мест – живописный Коростышевский каньон на Житомирщине. УНИАН.Туризм по собственному опыту расскажет, как туда добраться общественным транспортом (и, что еще важнее, как оттуда выбраться).

Старая добрая туристическая мудрость гласит: главное – не попасть в Коростышев, главное – потом оттуда выбраться (и, по сути, это слоган всего украинского внутреннего туризма, если вы пытаетесь путешествовать без собственного автомобиля).

В 2019 году УНИАН.Туризм уже делился своим опытом поездки в Коростышев на общественном транспорте – и он оказался довольно травмирующим. Тогда мы выехали из Киева после 10 утра, застряли на часок в поле из-за ДТП и в итоге прибыли на место в обед. Соответственно, наши попытки уехать оттуда после отдыха на маршрутке после 18:00 с треском провалились (пришлось уезжать на попутках, а это такой себе вариант, далеко не всем по душе).

Этим летом мы решили повторить попытку – и на деле выяснилось, что ситуация за эти семь лет почти не изменилась.

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"Сюрприз" еще на старте

На этот раз мы решили не полагаться на удачу, а заранее купили онлайн билеты на микроавтобус до Коростышева с отправлением в 8:15 из Киева – и чтобы возвращаться не слишком поздно, и чтобы успеть до обещанного на тот день дождя. Мы выезжали от центрального автовокзала на Демеевке, однако также много маршруток ходят от Академгородка и Житомирской.

Первый тревожный звоночек ждал нас на старте... Водитель сообщил, что в Коростышев он не заезжает, а едет в объезд, потому что там разрушен какой-то мост (хотя в билете была указана остановка на автостанции в Коростышеве – даже с адресом). На наш вопрос, почему же нам продали билеты и что теперь делать, он просто развел руками.

Мы уже начали думать, куда он может отвезти нас вместо Коростышева за те же деньги (Бердичев?), но потом все же догадались уточнить, что нам нужно не в сам город, а к каньону – и водитель сообщил, что высадит нас "где нужно".

Но тут возникла еще одна проблема – накануне выезда мы наивно решили не брать с собой ничего из еды и напитков "для пикника" на карьере, так как надеялись закупиться в супермаркете возле автостанции (на него нам указала карта).

Понимая, что возле каньона не будет никаких возможностей перекусить, мы уже готовились "выживать" на протеиновых батончиках и воде, но, к счастью, на подъезде к Коростышеву водитель сделал 15-минутную остановку на небольшой заправке. Впрочем, поскольку это была небольшая АЗС местного уровня, а не сетевая станция с кафе и приличными магазинами, мы купили лишь строгий минимум в виде сухариков и сушеных колбасок. Итак, совет первый – планируя пикник на Коростышевском каньоне, берите необходимые продукты с собой.

Далее водитель остановился посреди трассы, указал на лес через дорогу и добавил нам вслед: "Ну, с Богом, девочки!"... Прозвучало тревожно...

Далее мы прошли пару километров по лесу до каньона в компании пары студентов, которые присоединились к нам, потому что думали, что мы знаем дорогу (но мы, конечно, полагались только на наше туристическое чутье, опыт и Google-карты).

Не только каньон

А водитель, сам того не зная, на самом деле проложил нам замечательный маршрут – ведь в окрестностях Коростышева есть не только знаменитый каньон, но и карьер, и несколько озер.

В частности, примерно в 500 метрах ходьбы от места высадки мы нашли два живописных озера посреди глухого леса (на карте они есть). На одном из них, более крупном, также есть отель-ресторан, где можно переночевать посреди леса и насладиться пейзажем.

В то же время нам повезло с поездкой в том плане, что людей было немного – то ли мы приехали слишком рано, до 10 утра, поэтому отдыхающие на личных машинах, не привязанные ко времени обратного выезда, еще не успели подъехать, то ли многие испугались прогноза погоды (после обеда обещали грозу). Ну, то есть люди, конечно, были, но не так, чтобы битком, да и все были довольно спокойны, не мешали другим отдыхать.

Проведя пару часов в каньоне – обойдя его вокруг, сделав фотографии и пообедав нашими скромными припасами (кстати, отдых здесь бесплатный), мы отправились дальше на поиски Коростышевского карьера – где-то в 1,5-2 километрах от каньона.

В целом, сколько времени проводить у каньона и на других локациях поблизости, это уже зависит от вашего формата отдыха и логистических возможностей – у нас же была короткая поездка, чтобы успеть уехать из Коростышева на маршрутке (но мы бы с радостью остались на озерах подольше, потому что там действительно очень красиво).

Далее по пути нам еще встретилось уютное озеро, в первую очередь занятое рыбаками.

А дальше, миновав дорогу и частную застройку, мы вышли к Коростышевскому карьеру – значительно большему по размеру, чем каньон, но с чуть меньшим количеством людей (или, по крайней мере, с более широкими возможностями уединиться).

Эти две локации, каньон и карьер, очень разные, но обе – достойны внимания. Первый – имеет природное происхождение и популярен среди скалолазов и любителей поплавать, а второй – создан искусственно в 19-20 веках, когда в городе активно добывали гранит. По факту, эта порода фактически стала символом города.

Уже во времена независимости Украины карьер затопили, и впоследствии он стал популярным местом для отдыха у воды. Сейчас на нем также можно поплавать, а также покататься на лодках и сапах (кстати, их здесь сдают в аренду местные бизнесмены).

Кроме того, вокруг карьера многие любители "дикого" отдыха разбивают палатки для ночлега.

Рискованная дорога домой

Все осмотрев, отдохнув и заметив первые признаки приближения грозы около 13:30, мы решили возвращаться. Впрочем, поскольку водоемы находятся на окраине Коростышева, нам еще предстояло пройти примерно 3,5 километра до той точки, где должна была быть автостанция.

Но перед этим мы еще заглянули на берег реки Тетерев и в местный парк с множеством гранитных скульптур. Коростышев даже занесен в Книгу рекордов Украины как город с наибольшим количеством скульптур на душу населения (если говорить точнее, по состоянию на 2024 год было насчитано 111 скульптур – по одной на 225 жителей). Большинство из них создал местный скульптор Виталий Рожик, начиная с 2001 года.

Местные жители действительно гордятся своим парком и с удовольствием там прогуливаются, хотя некоторые скульптуры и выглядят довольно странно. Как, например, пока безымянная композиция обнаженных борцов, подозрительно похожих на братьев Кличко, но со страстными взглядами влюбленных.

Выйдя из парка, мы бодро сделали последний рывок к автостанции. Однако уже на месте мы узнали от местных, что в Коростышеве в принципе нет автостанции – вот такой кафкианский город, из которого не выбраться...

Местные посоветовали нам "ловить" маршрутку из Житомира на обычной остановке, и, к счастью, мы прождали минут 10 – в 15:00 мимо проехал полупустой микроавтобус (но под вечер воскресенья они могут быть забиты). Где-то через час мы были в Киеве.

На самом деле обратный билет можно купить и онлайн, но на нем указан именно адрес автостанции (которой нет). Поэтому наш второй важный совет – если купите билеты онлайн, позвоните перевозчику и уточните место посадки.

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Окрестности Коростышева – это отличная идея для поездки на природу в выходной день. Главное – хорошо спланировать логистику и запастись продуктами.

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