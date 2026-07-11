Разбираемся, почему недозрелые сливы падают с дерева и когда это норма, а когда - нет.

Если зеленые сливы начали массово опадать, не спешите винить погоду или нехватку удобрений.

Иногда это совершенно естественный процесс, но нередко дерево таким образом сигнализирует о проблеме.

Рассказываем, почему фруктовые деревья сбрасывают плоды, как понять причину осыпания и можно ли спасти урожай.

Видео дня

Почему осыпаются недозрелые сливы

Если под деревом лежит две-три зеленые сливы, паниковать не стоит - после цветения дерево нередко само избавляется от части завязи. Но если недозрелые плоды продолжают осыпаться несколько дней подряд, стоит искать причину.

Для начала осмотрите дерево. Обратите внимание:

осыпается одна слива или сразу несколько деревьев;

падают мелкие завязи или уже крупные плоды;

есть ли на плодах пятна, отверстия, камедь или следы гнили.

По этим признакам обычно можно понять, нужно ли вмешиваться.

Естественное прореживание

Самая частая причина - естественное прореживание завязи. После обильного цветения дерево формирует больше плодов, чем способно вырастить, поэтому самостоятельно сбрасывает самые слабые.

Такое осыпание обычно происходит через несколько недель после цветения, иногда повторяется во время активного роста плодов. Опавшие сливы при этом небольшие, без пятен и повреждений.

Засуха

Во время жары сливе может не хватать влаги. Дерево начинает экономить силы и избавляется от части урожая.

О нехватке воды также говорят вялые листья, слабый рост молодых побегов и мелкие плоды. Опасны и резкие перепады влажности после засухи – они вызывают стресс у корней и могут усилить осыпание.

Вредители

Если на плодах появились отверстия, капли камеди или темные пятна, скорее всего, сливу атаковали вредители.

Разрежьте несколько опавших плодов: ходы, личинки или почерневшая косточка указывают на заражение. Чаще всего сливу повреждают плодожорка, черная сливовая толстоножка и долгоносики. Поврежденные плоды уже не спасти, поэтому падалицу нужно ежедневно собирать и убирать из сада.

Монилиоз

Причиной осыпания может быть и монилиоз - опасное грибковое заболевание.

На плодах появляются бурые пятна, затем серые подушечки спор. Часть слив опадает, остальные высыхают прямо на дереве, превращаясь в "мумии", которые становятся источником инфекции. Все пораженные плоды необходимо удалить и не закладывать в компост.

Град, ветер и птицы

Иногда все объясняется механическими повреждениями. После сильного ветра, града или птиц, расклевывающих плоды, дерево нередко само сбрасывает поврежденные сливы.

Чем подкормить сливу, чтобы не падали плоды

Срочно удобрять дерево обычно не нужно. Во время роста плодов подкормки уже не способны остановить осыпание, а избыток азота может даже ухудшить ситуацию, заставив сливу тратить силы на рост побегов вместо урожая.

Гораздо полезнее обеспечить дереву стабильный полив, замульчировать приствольный круг, вовремя убирать поврежденные плоды и следить за появлением вредителей. Основные подкормки лучше проводить после сбора урожая или запланировать на следующий сезон.

Ранее мы также рассказывали, чем обработать смородину от тли и как обрезать макушки.

Вас также могут заинтересовать новости: