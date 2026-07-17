Bethesda анонсировала сразу четыре игры по Fallout, включая секретный проект

Глава студии Тодд Говард подтвердил, что Fallout 5 находится на ранних этапах разработки.

Bethesda официально раскрыла планы по развитию франшизы Fallout на ближайшие годы. Глава студии Тодд Говард подтвердил, что Fallout 5 сейчас находится на стадии препродакшна. Под него делают движок Creation Engine 3, пишет Kotaku.

Помимо пятой номерной части, в работе также находятся ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas, слухи о которых ходили несколько лет. Теперь компания официально подтвердила их существование, хотя не стала раскрывать сроки выхода или текущую стадию производства.

Кроме того, к работе над вселенной возвращается студия Obsidian – авторы оригинальной Fallout: New Vegas создают новую игру совместно с Bethesda. Пока неясно, станет ли это продолжением "Нью-Вегаса" или совершенно другим проектом.

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Не останется без внимания и Fallout 76. Для онлайн-игры уже запланировано крупное дополнение Raven Rock, которое выйдет в следующем году. События DLC станут приквелом к Fallout 3 и расскажут историю знаменитого комплекса "Рэйвен-Рок". Мобильная Fallout Shelter получит новые сезоны и реалити-шоу от Amazon.

При этом Тодд Говард подчеркнул, что Fallout 5 остается долгосрочной целью Bethesda. Сейчас проект находится лишь на этапе препродакшена, поэтому до полноценной разработки и релиза пройдет еще немало времени. Главным приоритетом компании сейчас выступает разработка The Elder Scrolls 6, после которой команда сосредоточится на новой части Fallout.

Анонс новых проектов по Fallout прозвучал вскоре после масштабных сокращений в Xbox и Bethesda. Судя по заявлениям руководства, Microsoft намерена сделать ставку на самые успешные игровые франшизы, и Fallout входит в число ключевых серий компании.

Серия Fallout зарекомендовала себя как одна из лучших игровых франшиз в жанре RPG, известная своим черным юмором, жестокими боями и сюжетом с выходцем из убежища. УНИАН рассказывал, в какие игры по Fallout стоит сыграть после просмотра сериала.

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