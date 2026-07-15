Из черной смородины можно приготовить густое и ароматное варенье, которого хватит на всю зиму.

Черная смородина отлично подходит для самых разных домашних заготовок. Одни рецепты хороши тем, что сохраняют насыщенный аромат и вкус ягод, другие – простотой приготовления. Рассмотрим, как приготовить густое варенье из черной смородины по двум проверенным рецептурам: современную версию знаменитого "королевского" варенья с апельсином и советскую "пятиминутку", знакомую многим еще с детства.

Варенье из черной смородины и апельсинов - ингредиенты и рекомендации

Апельсин придает черной смородине более свежий аромат и легкую цитрусовую кислинку. При этом варенье получается достаточно густым и хорошо подходит как для чаепития, так и для подачи к блинам, сырникам или домашней выпечке.

Вам понадобятся:

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черная смородина – 1 кг;

апельсины – 2 шт.;

сахар – 1,5 кг.

Вместо погружного блендера подойдет мясорубка с мелкой решеткой, а количество апельсинов можно немного изменить в зависимости от того, насколько выраженный цитрусовый вкус вы хотите получить.

Царское варенье из смородины и апельсина - пошаговый рецепт

Заранее подготовьте банки и крышки. Банки тщательно вымойте с содой или моющим средством и простерилизуйте в духовке, на пару или в микроволновке. В небольшие банки достаточно просто налить немного воды и прогреть их на максимальной мощности 3–5 минут. Крышки прокипятите 10–15 минут.

Черную смородину переберите, удалите веточки, поврежденные ягоды и другой мусор. Затем хорошо промойте ее, откиньте на дуршлаг и дайте полностью обсохнуть.

Апельсины также тщательно вымойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками вместе с кожурой. Затем объедините их в одной емкости со смородиной, всыпьте сахар и хорошо перемешайте.

После этого измельчите массу погружным блендером или пропустите несколько раз через мясорубку до однородной консистенции.

Оставьте смесь при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы сахар постепенно растворился. Затем еще раз измельчите массу блендером и попробуйте на вкус: если кристаллы сахара все еще ощущаются, оставьте смесь еще на несколько часов и повторите процедуру.

Готовую массу переложите в кастрюлю из нержавеющей стали, поставьте на небольшой огонь и, постоянно помешивая деревянной лопаткой, доведите до кипения.

Проварите всего 2–3 минуты, после чего сразу разлейте получившееся желеобразное варенье из смородины по стерильным банкам. Герметично закройте все крышками, переверните вверх дном и укутайте в полотенца или одеяло, пока не остынут.

Варенье из черной смородины - бабушкин рецепт "Пятиминутка"

Этот рецепт получил широкое распространение еще в советское время и до сих пор остается одним из самых популярных способов заготовки черной смородины на зиму. Короткая варка сохраняет естественный вкус и аромат, а сами ягоды при этом обычно остаются целыми.

Вам понадобятся:

черная смородина – 1 кг;

сахар – 1,5 кг;

вода – 1,5 стакана;

свежий имбирь – 15 г.

Имбирь можно не добавлять, если хочется получить тот самый "классический вкус", но он все же добавляет немного пряных нот и отлично сочетается со сладостью ягод.

Варенье из смородины Пятиминутка - пошаговый рецепт

Сначала переберите ягоды, удалите веточки и мелкий мусор. Для этого можно воспользоваться простым лайфхаком: залейте смородину холодной водой и снимите все, что всплывет на поверхность. Затем еще раз хорошо промойте, откиньте на дуршлаг и обсушите.

В кастрюле соедините воду с сахаром и нагревайте на небольшом огне, пока сахар полностью не растворится. После этого доведите сироп до кипения.

Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Как только сироп закипит, добавьте в него смородину и имбирь. Варите варенье 5–7 минут, аккуратно помешивая и снимая пенку.

Пока варенье готовится, простерилизуйте банки и крышки любым удобным способом. Горячее варенье сразу разлейте по подготовленным банкам, герметично закатайте, переверните вверх дном и укутайте в полотенца или одеяло. Когда банки остынут, их можно будет убрать в темное прохладное место и получившееся варенье из чёрной смородины без проблем сохранится до следующего сезона.

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