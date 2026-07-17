Кабмин назначил Хмару исполняющим обязанности министра обороны, – Корецкий

Кроме того, Сибигу назначили временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Кабинет министров Украины назначил Евгения Хмару временным исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу – временным исполняющим обязанности министра иностранных дел. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Facebook.

"По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу – временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики", – отметил он.

Также, по словам Корецкого, будет реорганизована структура министерств в соответствии с решениями парламента.

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"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разделили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", – отметил глава правительства.

Изменения в правительстве: что известно

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в четверг, 16 июля, проголосовала за назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов. Корецкий ранее не занимал должностей в правительственных органах, хотя руководил государственными корпорациями и энергетической компанией.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский поручил временному исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре возглавить Министерство обороны – до официального назначения на эту должность. Зеленский отметил, что важно иметь стратегическое видение того, как Украине следует активно действовать в дальнейшем для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии.

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