Франция хочет производить новую версию SAMP/T совместно с ещё одной страной

В ходе межправительственных консультаций стороны заложили новую основу для этого технологического сотрудничества.

Франция хочет производить системы противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T NG, которые должна получить Украина, совместно с Германией. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференции, пишет "Милитарный".

"Что касается противовоздушной обороны, мы выступаем за европейский суверенитет и стремимся продвигаться в работе над известными системами SAMP/T нового поколения. Франция также твердо намерена производить их совместно с Германией и нашими итальянскими партнерами, участвующими в программе SAMP/T нового поколения", - заявил он.

Также главы государств заявили, что, несмотря на неудачу проекта совместной разработки истребителя шестого поколения FCAS, работа над отдельными компонентами совместного оборонного проекта будет продолжена.

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"FCAS никогда не был просто новым истребителем, это всегда была система. И мы придерживаемся этой концепции и продолжаем расширять систему", - сказал Мерц.

Важно, что в ходе межправительственных консультаций стороны заложили новую основу для этого технологического сотрудничества. Германия и Франция будут и в дальнейшем работать над разработкой так называемого "боевого облака" Combat Cloud для объединения систем вооружения в единую сеть.

ЗРК SAMP/T NG - что известно

В декабре 2015 года французская армия заключила контракт с компанией Eurosam на разработку ракеты Aster 30 Block 1 NT (New Technology) для ЗРК нового поколения SAMP/T NG. В декабре 2016 года к разработке присоединилась Италия.

Помимо возможности использовать новые ракеты, комплекс также получил новый радар Kronos Grand Mobile High Power компании Leonardo для Италии и Ground Fire 300 компании Thales для Франции.

SAMP/T NG для Украины

Украина объявила о заказе 4 батарей европейских зенитных ракетных комплексов SAMP/T NG. Они будут профинансированы в рамках траншей займа в поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Они будут поставляться с постепенным развертыванием оборудования после его поставки и прохождения аттестации, начиная с 2027 года. При этом первая РЛС GF300 из состава этой системы ПВО поступит украинским военным уже в 2026 году.

5 радаров GM400 будут доставлены Силам обороны Украины до конца 2027 года. Также до конца 2026 года Италия и Франция должны согласовать разрешение на локализацию производства ракет Aster 30, которую планируется начать реализовывать как можно скорее.

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