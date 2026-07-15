Правильно выбранная температура на кондиционере не только спасет в жаркую погоду, но и поможет сократить расходы на на свет.

В сильную жару мы часто ставим кондиционер на самую низкую температуру, чтобы быстрее охладить комнату. Однако это не всегда лучший вариант.

Специалисты говорят, что правильно выбранный режим поможет не только легче перенести жару, но и сэкономить на электричестве. Рассказываем, на какую температуру ставить кондиционер на холод, когда на улице +30°C и выше.

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Какая температура должна быть на кондиционере в жару

В жару бывает непросто понять, на какую температуру лучше ставить кондиционер. Из-за этого многие сомневаются, можно ли ставить кондиционер на 26 градусов, когда за окном +35°C, и по привычке сразу выбирают 16-18°C.

Специалисты Министерства энергетики США говорят, что универсальной температуры как таковой нет - главное, чтобы вам было комфортно, пишет издание Real Simple. Но все же рекомендуют в жару устанавливать кондиционер на 24-26°C, а если уходите из дома, то и немного выше. Это поможет снизить расход электроэнергии и не заставит кондиционер работать без необходимости.

Руководитель отдела систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения компании Oncourse Home Solutions Элизабет Шейверс говорит, что важно не искать "идеальную" температуру, а поддерживать ее на одном уровне. "Стабильность предотвратит перегрузку кондиционера и обеспечит при этом комфорт в доме без лишних затрат энергии", - объясняет она.

Эксперты программы ENERGY STAR также советуют не охлаждать пустую квартиру. К примеру, если днем никого нет дома, то температуру кондиционера можно повысить примерно на 4°C. Ночью, если вам комфортно, тоже не стоит выставлять кондиционер на слишком низкую температуру - так он будет расходовать меньше электроэнергии.

Если у кондиционера есть таймер или программируемый термостат, то нужно пользоваться этими функциями: прибор сам начнет охлаждать помещение незадолго до вашего возвращения домой или пробуждения, и вам не придется гонять его впустую.

Еще одна распространенная ошибка - сразу выставлять минимальную температуру на кондиционере, чтобы комната быстрее охладилась. На самом деле это не ускоряет охлаждение, зато увеличивает расход электроэнергии и создает лишнюю нагрузку на технику.

Кроме правильной настройки кондиционера, есть еще несколько простых способов сохранить прохладу дома даже в сильную жару:

регулярно обслуживайте кондиционер и вовремя меняйте воздушные фильтры - так он будет работать эффективнее, дольше и меньше расходовать электроэнергии;

закрывайте днем шторы или жалюзи - через окна в дом попадает до 40% нежелательного тепла;

включайте потолочные и настольные вентиляторы - они улучшают циркуляцию воздуха, поэтому в комнате становится прохладнее даже без снижения температуры кондиционера;

старайтесь не пользоваться духовкой, сушильной машиной и другой техникой в самые жаркие часы дня;

не заставляйте мебелью вентиляционные решетки и следите, чтобы наружный блок кондиционера не был закрыт растениями, листьями или мусором.

На первый взгляд эти советы кажутся мелочами, но именно они помогают легче переносить жару. В доме будет прохладнее, а кондиционеру не придется работать на износ.

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