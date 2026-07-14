Чтобы собрать много огурцов в будущем, попробуйте подкормить их в середине лета.

В июле огурцы уже начинают цвести, а на некоторых кустах даже можно заметить первые молодые плоды. В этот период овощи отчаянно нуждаются в подкормках. До окончательного сбора урожая кусты желательно удобрить хотя бы 2 раза с перерывом в 10-14 дней. Тогда огурцы вырастут в разы крупнее, чем без посторонней помощи.

Когда на кустах появились молодые овощи, не забывайте регулярно их поливать. Это очень важно: при недостатке воды они точно не наберут достаточную массу. Только после полива кусты можно удобрять. Далее мы расскажем, чем подкормить огурцы во время плодоношения. Здесь у дачников есть два варианта - использовать "химию" или приготовить питательный раствор из подручных средств.

Чем подкормить огурцы в июле для хорошего урожая из химических препаратов

В период плодоношения очень важно вносить на грядку правильные микроэлементы. Забудьте о чисто азотных удобрениях: сейчас огурцам также нужны калий и фосфор. Именно они влияют на размер и вкус плодов. Поэтому рекомендуется использовать калийные или комплексные препараты.

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Нельзя однозначно сказать, какая подкормка самая мощная для огурцов, поскольку эффективность средства зависит от состава почвы и сорта растения. Однако наиболее действенными считаются такие препараты:

нитрофоска;

сульфат калия;

суперфосфат;

калийная селитра;

калимагнезия.

Выбранный продукт готовьте по предложенной производителем инструкции. Обычно средство разводят в соотношении 20 граммов на 10 литров воды. Помните, что удобрять огурцы нужно только по мокрой почве.

Какая самая лучшая подкормка для огурцов из органики

Среди народных средств хорошим удобрением огурцов считается коровий или куриный помет. Навоз содержит много полезных для овоща питательных веществ. Однако в свежем виде его не вносят, чтобы не обжечь нежные корни. Сначала растворите килограмм помета в 10 (коровий) или 20 (куриный) литрах воды. Оставьте на две недели для брожения. Полученный настой разбавьте таким же количеством воды и полейте им грядки, избегая попадания жидкости на листья.

Ещё один способ, чем лучше подкармливать огурцы во время плодоношения, предполагает использование золы. Она насыщает почву калием и кальцием. Зольный раствор готовят из стакана пепла и 10 литров теплой воды. Затем настаивают трое суток и также поливают овощные грядки.

Хорошо также работает настой из сорняков, особенно крапивы. Это бесплатное удобрение, богатое железом и калием. Нарвите сорную траву и заполните ею бочку на две трети. Доверху залейте водой и оставьте для брожения в теплом месте на неделю. Разводите литр концентрата 10 литрами воды и вылейте по половине ведра на каждый куст.

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