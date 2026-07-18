Кабачок против огурца: диетологи объяснили, какой овощ полезнее

Огурцы лучше увлажняют организм, а кабачки содержат больше питательных веществ и чаще используются в кулинарии.

Кабачок и огурец относятся к одному семейству растений и имеют много общего. Оба овоща богаты водой, клетчаткой, антиоксидантами и калием. Диетологи рассказали, какой из них полезнее, пишет Verywell Health.

Кабачки и другие сорта тыквенных состоят примерно на 94% из воды, тогда как огурцы обладают чуть большей увлажняющей способностью – они содержат около 96% воды.

По словам диетолога и преподавателя по вопросам питания в Университете Коннектикута Шерри Грей, по уровню увлажнения огурец можно сравнить с арбузом.

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Поскольку огурцы обычно едят сырыми, они сохраняют большую часть воды. В то же время при приготовлении кабачков её содержание может уменьшаться.

Содержание клетчатки

По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, и огурцы, и кабачки богаты клетчаткой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращать запоры.

При этом кабачки содержат немного больше клетчатки, чем огурцы. В 100-граммовой порции неочищенного кабачка содержится 0,8 грамма клетчатки, тогда как в таком же количестве неочищенного огурца – 0,5 грамма.

"Большая часть клетчатки содержится именно в кожуре кабачка или огурца. Поэтому лучше есть их с кожурой", – отметила Грей.

Содержание витаминов и минералов

Помимо клетчатки, кабачки содержат больше калия, магния, фолиевой кислоты, а также витаминов A, C и E, согласно данным Медицинского центра Университета Рочестера.

"Кабачок действительно обладает большей пищевой ценностью. В нём больше витаминов и минералов, чем в огурце", – отметила Грей.

В то же время, по её словам, если речь идёт о витамине K, лучше выбрать огурец.

Большинству взрослых, по данным Национальных институтов здравоохранения, требуется от 90 до 120 микрограммов (мкг) витамина K в день для поддержания свертываемости крови и здоровья костей. В стакане очищенного огурца содержится 9,6 мкг этого витамина, тогда как в таком же количестве неочищенного кабачка – 5,3 мкг.

Преимущества в кулинарии

Огурцы обычно едят сырыми или маринованными, тогда как кабачки чаще подвергают термической обработке. Выбор между ними зависит от вкусовых предпочтений: кому-то больше нравится мягкий, слегка сладковатый вкус кабачка, а кому-то – легкая горчинка и освежающая хрусткость сырого огурца.

Кабачки можно готовить на гриле, обжаривать, добавлять в блюда из фарша, использовать в качестве альтернативы лапше или добавлять в выпечку.

Важное значение для безопасности питания имеют правильная подготовка и хранение овощей.

Как хранить эти овощи

Овощи нужно промывать под проточной водой, чтобы удалить грязь и бактерии. Не рекомендуется использовать мыло или специальные средства для мытья овощей и фруктов, поскольку они могут впитываться в продукты.

Огурцы можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике в течение недели, а немытые кабачки – до двух недель.

По словам Грей, ни огурцы, ни кабачки не стоит замораживать из-за высокого содержания воды. После размораживания оба овоща приобретут мягкую, водянистую текстуру.

Подробнее о пользе продуктов

Ранее диетолог объяснила, что происходит с организмом, если есть авокадо каждый день. По словам эксперта, несмотря на немалое количество калорий и жиров, авокадо не стоит исключать из ежедневного рациона.

Также были названы 7 продуктов, в которых кальция гораздо больше, чем в молоке. При этом диетологи отмечают, что при выборе овощей важно учитывать не только количество кальция в составе, но и то, насколько хорошо он усваивается.

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