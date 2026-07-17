Россияне могут более активно укрывать свои самолеты после удара по Энгельсу, – считает эксперт

У противника возникают проблемы с восстановлением самолетов.

Россияне могут пытаться активнее скрывать свои самолеты после удара по Энгельсу, в комментарии УНИАН сказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

Отвечая на вопрос о том, насколько сложной операцией было уничтожение российского Ту-95 в Энгельсе и можно ли рассчитывать на другие подобные попадания, он заметил, что мы не знаем, чем и какими методами это было сделано.

"Но, как сообщает СБУ, хвостовая часть самолета была оторвана, и он больше работать не будет. Кроме того, сообщалось, что он неоднократно участвовал в массированных обстрелах территории Украины. То есть сейчас он уже работать не будет", – подчеркнул Ступак.

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По его словам, в зависимости от того, каким образом была проведена эта операция, можно будет прогнозировать, можно ли будет это масштабировать:

"Потому что если, например, это человек, который находился рядом и запустил какую-то небольшую ракету по этому самолету, то мы понимаем, что это была разовая акция. Если это что-то другое, например, наши дальнобойные ракеты или дальнобойные дроны перехватили самолет на этапе посадки, взлета или в тот момент, когда он стоял на площадке, то это совершенно другая история".

В то же время, говорит он, это точно не произошло без помощи западных партнеров Украины, разведка которых помогает нашей стране.

"Без этой разведки, без понимания того, что и где находится в конкретный момент времени, к сожалению, мы такие акции проводить не можем самостоятельно", – отметил бывший сотрудник СБУ.

Повлияет ли это на количество ракетных обстрелов

На вопрос, много ли у россиян Ту-95 и насколько повреждение именно этого Ту-95 может повлиять на сокращение ракетных обстрелов, Ступак отметил, что о том, сколько самолетов осталось, никто не может сказать.

"После последнего удара – это операция "Паутина", как сообщалось, – вывели почти 41 % самолетов стратегической авиации. Сколько осталось – сложный вопрос, потому что часть самолетов у них просто стоит, их разбирают на запчасти. Но в целом, как говорят специалисты, технология восстановления этих самолетов навсегда утрачена. В Российской Федерации возможности восстановить эти самолеты нет", – подчеркнул он и добавил, что таким образом самолетов становится меньше, а восстанавливать их не могут.

Как россияне будут прятать самолеты

Ступак не исключил, что россияне начнут придумывать что-то новое для защиты своих самолетов – определенные конструкции или сетки над самолетами.

"Я думаю, они на это способны. И они уже много спорили между собой в открытом дискурсе о том, почему нет бетонных сооружений, почему нет сеток. Как более простой вариант – это переместить как можно дальше, подальше от линии фронта… На 1500–1600 километров", – сказал он.

В то же время, добавил эксперт, дальнейшие свои действия россияне будут определять в зависимости от того, что именно Украина использовала для такого удара.

"Сначала нужно понять, что это за угроза, а потом искать, как ей противодействовать. Но, безусловно, на пятницу это хорошая новость. Минус самолет и минус их возможности запускать ракеты по нам", – отметил военный эксперт.

Удар по Энгельсу

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны успешно уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-95 в Энгельсе. Самолеты такого типа применяются Россией для нанесения ракетных ударов по Украине. При этом глава государства подчеркнул, что расстояние от украинской государственной границы до уничтоженного самолета составляет около 800 км.

Кроме того, СБУ сообщила, что, согласно предварительным данным, самолет получил критические повреждения – у него полностью оторвана хвостовая часть.

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