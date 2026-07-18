Украина 'отрезала' Крым от России, погрузив его в энергетический кризис, – Al Jazeera

Украина нанесла удар по логистике оккупантов, а массированные атаки на энергетическую инфраструктуру и топливные объекты вызвали серьезные проблемы на полуострове.

Энергетическая и топливная ситуация в оккупированном Крыму резко ухудшилась после серии украинских ударов по логистическим маршрутам, нефтяной инфраструктуре и энергосистеме полуострова. Оккупационная администрация уже признает дефицит бензина, перебои с электроснабжением и отсутствие прогнозов относительно возвращения к нормальному режиму работы, пишет Al Jazeera.

Украинская операция под кодовым названием "Молочка" стартовала 6 июля. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что ее главная цель – нарушить работу российского фидерного флота, обеспечивающего перевалку нефти через Керченский пролив.

По его словам, плоскодонные танкеры и баржи перевозят нефть из Азовского моря и Волго-Донского канала к крупным танкерам в Черном море.

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"Это, по сути, препятствует экспорту "черного золота" и ограничивает доставку дефицитного бензина в Крым", – заявил Бровди.

Он также сообщил, что за первые десять дней операции украинские силы поразили 147 судов российского теневого флота, из которых 117 работали в Азовском море.

К 13 июля, по словам Бровди, "движение через пролив остановлено", а поставки нефти в Крым были "сокращены до минимума".

Оккупанты признали топливный и энергетический кризис

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов фактически подтвердил масштаб проблем.

"Мы не можем гарантировать ежедневную продажу бензина на заправках, а также не можем предоставить точные графики распределения топлива", – заявил он.

По словам Аксенова, дефицит бензина продлится еще некоторое время, несмотря на финансовую поддержку со стороны Кремля.

Помимо топливного кризиса, Украина нанесла серию ударов по энергетической инфраструктуре полуострова. В частности, были атакованы Сакская ТЭС, электроподстанции и энергетический узел "Кубань – Крым".

"Четких графиков поставки электроэнергии не будет", – признал Аксенов.

В свою очередь Бровди заявил:

"Глубокое и полное отключение электроэнергии неизбежно".

Из-за нехватки электроэнергии оккупационные власти отключают уличное освещение, раздают генераторы и бесплатные газовые баллоны населению, а также ввели ряд экономических льгот для местного бизнеса.

Украина расширяет кампанию ударов

Параллельно украинские дальнобойные беспилотники продолжают атаковать нефтеперерабатывающие заводы и топливные базы в России. В течение июля под ударами оказались Ильский, Сизранский, Афипский и "Нефтехим Салават" нефтеперерабатывающие заводы, а также несколько нефтяных терминалов.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, только в июне украинские силы поразили 172 цели дальнего действия, а за первые шесть месяцев года – почти 700. Нанесенный России ущерб оценивается в 6,1 млрд долларов.

В России уже признают последствия ударов

Вице-премьер России Александр Новак признал, что перебои с бензином связаны с атаками украинских беспилотников.

"Наши нефтеперерабатывающие заводы частично не работают из-за атак беспилотников", – заявил он.

По данным Reuters, производство бензина в России в настоящее время покрывает лишь около двух третей сезонного спроса, в то время как инфляция на топливо резко ускорилась.

Несмотря на это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков настаивает, что ситуация остается под контролем:

"Всем хорошо известны трудности, с которыми сталкивается наша экономика. Эти трудности не являются критическими".

Темпы наступления России замедлились

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что в первой половине года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

По его словам, Украина нарастила производство беспилотников, а соотношение выпуска дронов между Украиной и Россией уже составляет 1,6:1 в пользу Украины. Сырский говорит:

"Что касается темпов продвижения, стороны практически достигли паритета. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли освобожденной территории".

В то же время он подчеркнул, что переломный момент в войне еще не наступил.

Украина расширяет ракетную программу

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске совместной европейской программы FREYA вместе с рядом государств-партнеров.

"Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим FREYA в эксплуатации", – заявил глава государства.

Кроме того, Украина получила лицензии на производство современных европейских крылатых ракет Aster и SCALP, а также разрешение США на производство ракет-перехватчиков Patriot.

В конце недели о результатах развития украинских беспилотных сил также подвел итоги уже бывший министр обороны Михаил Федоров.

"За четыре месяца мы приобрели больше беспилотников, чем за весь предыдущий год", – заявил он.

Удары по российской логистике

Как сообщал УНИАН, в Азовском море Силы обороны ВС Украины охотятся за небольшими судами "теневого флота" РФ, транспортирующими топливо к огромным танкерам, которые загружаются на рейде в Черном море. Поражение малых танкеров, выполняющих роль "верблюдов", приводит к параличу фидерного флота агрессора – судов, перевозящих грузы между портами.

The Economist пишет, что полная изоляция Крыма дала бы Украине сильную позицию на любых будущих переговорах. Отмечается, что операции Украины с использованием дронов, направленные на стратегические объекты инфраструктуры полуострова, уже дают результаты. Крымский мост, соединяющий Крым с Россией, является очевидной целью для Украины.

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