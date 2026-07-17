Гороскоп на 18 июля по картам Таро: Козерогам - творчество, Скорпионам - уверенность

Этот день принесет гармонию некоторым знакам.

Составлен гороскоп на 18 июля 2026 года по картам Таро для каждого знака Зодиака. В субботу стоит посвятить себя семье или любимым делам, чтобы отвлечься от работы. Также лучше не откладывать свои мечты на потом.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Видео дня

Ваша карта – "Сила". Суббота подарит вам возможность доказать прежде всего себе, что вы способны справиться с любыми трудностями без лишней спешки и конфликтов. Карта говорит не о физической силе, а о внутренней выдержке, которая в этот день станет вашим главным преимуществом. Возможно, кто-то попытается проверить ваше терпение или втянуть в спор, однако спокойная реакция окажется гораздо эффективнее эмоциональных слов. Если вы давно откладывали сложный разговор, именно сейчас можно провести его конструктивно и без обид. День также хорошо подходит для активного отдыха, спорта или поездки, которая поможет восстановить силы после насыщенной недели. В любви стоит проявить больше заботы, ведь даже небольшой жест внимания способен укрепить отношения.

Телец

Ваша карта – "Восьмерка Кубков". Вы наконец поймёте, что пришло время оставить позади то, что больше не приносит радости или пользы. Это не обязательно будет касаться больших перемен – иногда достаточно отказаться от старой привычки, ненужного дела или изнурительного общения. Тельцам также не нужно цепляться за прошлое только потому, что оно знакомо. Если почувствуете желание побыть в одиночестве – не отказывайте себе в этом, ведь именно спокойствие поможет разобраться в собственных мыслях. В семейных вопросах лучше не спешить с советами, а сначала выслушать других. День также благоприятен для небольших прогулок, смены обстановки или отдыха на природе.

Близнецы

Ваша карта – "Колесница". Суббота пройдет очень динамично, поэтому сидеть без дела вам вряд ли захочется. Сейчас важно не ждать, пока обстоятельства сложатся идеально, а самому взять бразды правления в свои руки. Если представится возможность отправиться в короткое путешествие, выехать за город или встретиться с людьми, которых давно не видели, обязательно воспользуйтесь ею. В бытовых делах Близнецы легко справятся даже с тем, что раньше казалось сложным. В личной жизни не бойтесь сделать первый шаг навстречу близкому человеку. Ваша энергия будет вдохновлять окружающих, поэтому к вашим словам будут внимательно прислушиваться. Вечером вы почувствуете приятное удовлетворение от того, что провели день максимально продуктивно.

Рак

Ваша карта – "Девятка Пентаклей". Вас ждёт день маленьких радостей и заслуженного отдыха. В последнее время Раки много работали или переживали из-за различных обстоятельств, поэтому сейчас самое время позволить себе немного больше комфорта. Карта советует не экономить на собственном хорошем настроении, если речь идет об отдыхе, любимом хобби или времени, проведенном с близкими людьми. Возможно, вы получите комплимент или похвалу, которая поднимет самооценку. В финансовых вопросах день будет стабильным, а небольшие покупки могут оказаться очень удачными. В любви не бойтесь говорить о своих желаниях, ведь партнер/партнерша будет готов вас поддержать. К вечеру вы почувствуете гармонию и внутреннее спокойствие.

Лев

Ваша карта – "Паж Пентаклей". Суббота откроет перед вами возможность научиться чему-то новому или посмотреть на привычные вещи под другим углом. Не удивляйтесь, если случайный разговор, статья или знакомство подарят идею, которая впоследствии окажется очень полезной. Карта советует не отказываться от новых знаний только потому, что они кажутся не слишком важными сейчас. День также благоприятен для планирования будущих расходов, обсуждения новых проектов или семейных дел. В личной жизни стоит быть внимательнее к мелочам, ведь именно они покажут истинное отношение человека к вам. Если вы давно хотели изменить свои привычки – это прекрасный день, чтобы сделать первый шаг. Вечером вы можете почувствовать приятное вдохновение и желание строить новые планы.

Дева

Ваша карта – "Звезда". События последних дней наконец-то начинают складываться в понятную картину. Сейчас не стоит терять веру в себя, даже если что-то кажется далеким от реализации. Вы можете услышать слова поддержки от человека, от которого совсем этого не ожидали, и именно они придадут вам уверенности. Если давно хотели вернуться к мечте, которую когда-то отложили, – этот день станет удачным началом для первых шагов. В семейном кругу будет царить теплая атмосфера, а мелкие недоразумения быстро останутся в прошлом. Не отказывайтесь от прогулки или отдыха на свежем воздухе, ведь смена обстановки поможет обрести новое вдохновение. К вечеру вы почувствуете, что смотрите на будущее гораздо оптимистичнее, чем раньше.

Весы

Ваша карта – "Дьявол". Весам стоит внимательнее присмотреться к собственным привычкам и желаниям. В субботу может возникнуть соблазн потратить больше, чем планировали, согласиться на сомнительное предложение или вернуться к ситуации, которая уже когда-то доставила проблемы. Карта советует не действовать импульсивно, даже если очень хочется быстрого результата. В отношениях важно не позволять ревности, обидам или невысказанным эмоциям управлять вашими поступками. Если почувствуете внутреннее напряжение, лучше прогуляйтесь или посвятите время любимому занятию. Не забывайте, что настоящая сила заключается в умении вовремя сказать "нет" тому, что мешает двигаться вперёд.

Скорпион

Ваша карта – "Шестерка Жезлов". Суббота принесет заслуженное ощущение успеха и уверенности в собственных силах. Вы можете получить хорошие новости, похвалу или поддержку, которая ещё раз подтвердит, что ваши усилия не были напрасными. Если в последнее время вы сомневались в правильности своих решений – пора наконец отбросить неуверенность. День будет удачным для семейных встреч, активного отдыха или завершения дел, которые долго откладывались. В общении люди будут охотно прислушиваться к вашим советам, ведь вы сможете найти правильные слова даже в непростых ситуациях. В личной жизни возможен приятный сюрприз, который надолго оставит тёплые воспоминания. Помните, что каждая победа начинается с веры в собственные возможности.

Стрелец

Ваша карта – "Четвёрка Жезлов". Этот день будет наполнен ощущением уюта, радости и желанием проводить больше времени с людьми, которых вы цените. Суббота прекрасно подходит для семейных праздников, дружеских встреч или небольших путешествий, которые подарят яркие эмоции. Если в последнее время вы были слишком заняты, сейчас самое время позволить себе отдохнуть без угрызений совести. Одиноким Стрельцам стоит чаще выходить из дома, ведь случайное знакомство может оказаться очень перспективным. Не отказывайтесь от приглашений, даже если сначала у вас не будет особого желания куда-то идти. К вечеру вы почувствуете, что именно общение с близкими людьми стало главным событием этого дня.

Козерог

Ваша карта – "Верховная Жрица". Суббота потребует от вас внимания к деталям и собственным внутренним ощущениям. Не спешите делиться своими планами со всеми, ведь сейчас некоторые идеи лучше оставить только для себя, пока они не укрепятся. В течение дня могут открыться интересные факты или появиться информация, которая поможет по-другому взглянуть на знакомую ситуацию. На личном фронте не стоит давить на близкого человека, если он ещё не готов говорить о важных вещах – терпение принесёт лучший результат. День хорошо подходит для чтения, творчества, самоанализа или спокойного отдыха вдали от суеты. Если почувствуете сомнения, не спешите действовать – очень скоро ответ придет сам собой. К вечеру вы поймёте, что ваша интуиция практически не ошибалась.

Водолей

Ваша карта – "Двойка Жезлов". Перед вами открывается возможность посмотреть на свою жизнь шире и задуматься над тем, куда вы хотите двигаться дальше. Суббота – удачный день для планирования, поиска новых идей или обсуждения предстоящих изменений. Если вы давно колебались между двумя вариантами, сейчас стоит собрать больше информации, а не принимать решение в спешке. День также будет благоприятным для знакомств с людьми, которые могут вдохновить на новые свершения. В отношениях важно открыто говорить об общих мечтах, ведь это поможет укрепить доверие. Не бойтесь мыслить масштабнее, чем обычно, ведь ваши возможности гораздо шире, чем вам кажется.

Рыбы

Ваша карта – "Умеренность". Для Рыб эта суббота станет днём гармонии, восстановления сил и поиска баланса между желаниями и обязанностями. В последнее время вы, возможно, уделяли слишком много времени одной сфере жизни, забывая о других, но теперь появится возможность всё уравновесить. Однако именно спокойный ритм поможет достичь наилучших результатов. День прекрасно подходит для неспешных прогулок, приготовления любимых блюд или отдыха с семьёй. В отношениях стоит проявить больше терпения, ведь даже непростой разговор может завершиться взаимопониманием, если каждый будет готов слушать, а не обвинять. В финансовых вопросах не стоит рисковать – лучше сосредоточиться на том, что уже приносит стабильность. К вечеру вы почувствуете внутреннюю легкость и поймёте, что лучшие решения приходят без спешки.

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