В Британии археолог случайно обнаружил статуэтку римского стража, скрывавшуюся 1600 лет

Археолог Эндрю Бирли во время раскопок внутри руин казарм IV века случайно обнаружил уникальную статуэтку римского духа-хранителя. Об этом пишет Discover Magazine.
Отмечается, что статуэтка была найдена на земле недалеко от Вала Адриана в Британии. 16 июня 2026 года Бирли стоял на коленях внутри руин казарм IV века, когда его внимание привлекла странно закругленная плита. Он поднял её, перевернул и обнаружил лицо, устремлённое на него.
В песчанике была высечена фигура римлянина, запечатанная под полом казармы примерно на 16 веков. В одной руке она держала рог изобилия, а в другой – неглубокую чашу для подношений – признаки, которые вскоре позволили идентифицировать её как Гения, защитного духа, связанного с домом или местом.
"Как только мы поняли, кого именно нашли, это почему-то показалось совершенно уместным. Было почти так, будто сама Виндоланда обратилась к нашей команде и тихо сказала: "Мы одобряем то, что вы делаете". Для археологов такие моменты – невероятная редкость, и мы считаем за честь, что смогли раскрыть и сохранить столь важную часть истории этого места", - заявил Бирли в пресс-релизе.
В издании напомнили, что Виндоланда располагалась чуть южнее Вала Адриана на севере Англии и была домом для нескольких поколений римских солдат, их семей и гражданского населения. Рельеф был найден под полом казарм IV века, что позволяет датировать его последними столетиями римского правления в Британии.
Специалисты по римской археологии подтвердили, что на статуэтке изображен Гений. Это защитный дух, который, согласно мифологии, призывался для обеспечения безопасности, процветания и удачи в доме.
"Я совершенно не был готов к тому, что обнаружил на обратной стороне этого камня. Это был необыкновенный момент, которым мы смогли поделиться с командой археологов и волонтеров", - поделился археолог.
В издании отметили, что рельеф из песчаника имеет размеры 44 сантиметра в высоту, 23 сантиметра в ширину и 8 сантиметров в глубину. Археологи полагают, что изначально он являлся частью домашнего святилища. Вероятно, поздние строители извлекли его из того места и повторно использовали в качестве строительного материала под полом казармы.
Именно это повторное использование, возможно, и стало причиной того, что рельеф сохранился в столь хорошем состоянии. Поскольку его украшенная сторона оказалась запечатанной под зданием, рельеф избежал значительной части воздействия атмосферных факторов, которые повреждают открытый камень.
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