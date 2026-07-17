В Британии археолог случайно обнаружил статуэтку римского стража, скрывавшуюся 1600 лет

Эндрю Бирли обнаружил статуэтку, осматривая странно закругленную плиту.

Археолог Эндрю Бирли во время раскопок внутри руин казарм IV века случайно обнаружил уникальную статуэтку римского духа-хранителя. Об этом пишет Discover Magazine.

Отмечается, что статуэтка была найдена на земле недалеко от Вала Адриана в Британии. 16 июня 2026 года Бирли стоял на коленях внутри руин казарм IV века, когда его внимание привлекла странно закругленная плита. Он поднял её, перевернул и обнаружил лицо, устремлённое на него.

В песчанике была высечена фигура римлянина, запечатанная под полом казармы примерно на 16 веков. В одной руке она держала рог изобилия, а в другой – неглубокую чашу для подношений – признаки, которые вскоре позволили идентифицировать её как Гения, защитного духа, связанного с домом или местом.

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"Как только мы поняли, кого именно нашли, это почему-то показалось совершенно уместным. Было почти так, будто сама Виндоланда обратилась к нашей команде и тихо сказала: "Мы одобряем то, что вы делаете". Для археологов такие моменты – невероятная редкость, и мы считаем за честь, что смогли раскрыть и сохранить столь важную часть истории этого места", - заявил Бирли в пресс-релизе.

В издании напомнили, что Виндоланда располагалась чуть южнее Вала Адриана на севере Англии и была домом для нескольких поколений римских солдат, их семей и гражданского населения. Рельеф был найден под полом казарм IV века, что позволяет датировать его последними столетиями римского правления в Британии.

Специалисты по римской археологии подтвердили, что на статуэтке изображен Гений. Это защитный дух, который, согласно мифологии, призывался для обеспечения безопасности, процветания и удачи в доме.

"Я совершенно не был готов к тому, что обнаружил на обратной стороне этого камня. Это был необыкновенный момент, которым мы смогли поделиться с командой археологов и волонтеров", - поделился археолог.

В издании отметили, что рельеф из песчаника имеет размеры 44 сантиметра в высоту, 23 сантиметра в ширину и 8 сантиметров в глубину. Археологи полагают, что изначально он являлся частью домашнего святилища. Вероятно, поздние строители извлекли его из того места и повторно использовали в качестве строительного материала под полом казармы.

Именно это повторное использование, возможно, и стало причиной того, что рельеф сохранился в столь хорошем состоянии. Поскольку его украшенная сторона оказалась запечатанной под зданием, рельеф избежал значительной части воздействия атмосферных факторов, которые повреждают открытый камень.

В Египте обнаружили древние захоронения с "золотыми языками"

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