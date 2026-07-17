Украина откроет архивы СБУ, касающиеся Волынской трагедии, – Зеленский

По его словам, Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, основанные на уважении.

Украина откроет все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, касающиеся трагических событий 20-го века на Волыни. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания, посвященного нашей политике на польском направлении.

По его словам, всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, основанные на уважении.

"Польша оказала ощутимую поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны Польше. Защита независимости Украины напрямую означает укрепление независимости Польши, и вызовы в сфере безопасности, стоящие сегодня перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона. Благодарю участников совещания за инициативность и предложения. Мы договорились сделать несколько ключевых шагов", – заявил он.

Видео дня

Во-первых, как отметил глава государства, будут приняты решения в дипломатической сфере.

"Во-вторых: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, касающиеся трагических событий XX века на Волыни. В-третьих: будут приняты решения о выдаче дополнительного значительного количества разрешений на поисковые и эксгумационные работы, и совместно с польской стороной мы должны обеспечить более широкие возможности для проведения таких работ. Четвертое: обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога между Украиной и Польшей", – рассказал он.

Кроме того, как продолжил Зеленский, достигнута договоренность с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти, о расширении возможностей института.

"Александр подготовит и представит системные предложения, и я прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличения финансового и иного обеспечения Украинского института национальной памяти. Для достойного представления украинских интересов нужны и соответствующие возможности", – подытожил он.

Отношения Украины и Польши

Как сообщал УНИАН, президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это произошло после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений название "Героев УПА".

В настоящее время более 52% граждан Польши поддерживают дальнейшее предоставление военной помощи Украине. Еще 45,2% опрошенных заявили, что не поддерживают дальнейшую поддержку Украины, а еще 2,5% – не определились с ответом.

Журналисты обратили внимание на то, что в группе противников продолжения военной помощи Украине преобладают сторонники оппозиции, в частности "Право и справедливость", "Конфедерация свободы и независимости", "Левые вместе". (64%) В основном это люди в возрасте от 30 до 39 лет (66%), жители сельской местности (55%) и люди с начальным или профессиональным образованием (51%).

Вас также могут заинтересовать новости: