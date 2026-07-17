Россия хочет захватить больше территорий и создать 'буферную зону' на севере, - Сырский

Сырский отметил, что враг наращивает производство вооружения и готовится к дальнейшим наступательным действиям на широком фронте.

Российские оккупанты не отказываются от идеи захватить территории Украины и создать так называемую "буферную зону" на севере страны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook.

"Враг, несмотря на значительные потери, наращивает производство вооружения, готовится к дальнейшим наступательным действиям на широком фронте, ищет слабые места в нашей обороне и пытается проникнуть в межпозиционное пространство", - написал он.

Сырский отметил, что в таких условиях фортификационное оборудование, инженерные заграждения и защита от беспилотников являются одними из ключевых составляющих обороны. По его словам, в сочетании с эффективным огневым поражением и профессиональными действиями украинских бойцов они обеспечивают устойчивость оборонительных рубежей и снижают наступательный потенциал россиян.

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Главнокомандующий ВСУ также рассказал, что в первой половине 2026 года Украина смогла перейти к плановой и системной работе по инженерному оборудованию эшелонированной обороны, развитию защиты от дронов и подготовке населенных пунктов к обороне.

"Наша задача остается прежней – не дать врагу осуществить свои захватнические планы, удержать инициативу в обороне и стабилизировать фронт... Впереди еще значительный объем работы, которую необходимо выполнить своевременно и качественно. От этого напрямую зависят устойчивость нашей обороны, эффективность боевых действий и, самое главное, – жизни украинских воинов", - добавил он.

Тактика оккупантов на фронте

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне не прекращают попыток создать так называемую "зону контроля" вдоль всей государственной границы.

Как подчеркнул Трегубов, у врага именно сейчас пик летней кампании, и у него достаточно резервов и боеприпасов для того, чтобы активно пытаться продвигаться в сторону Сил обороны Украины. Он отметил, что украинским защитникам приходится сдерживать попытки россиян.

Трегубов заявил, что оккупанты не меняют тактику использования небольших пехотных групп, поскольку если они попытаются продвинуться крупными силами с бронетехникой, то будут уничтожены задолго до того, как увидят украинских защитников. По его мнению, такая тактика не изменится до тех пор, пока не изменится технологическая ситуация на фронте.

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