У женщин есть скрытая генетическая защита, которой нет у мужчин, – ученые

Новое исследование показало, что природа дополнительно позаботилась о женском здоровье уже на стадии эмбрионального развития.

Женское сердце обладает дополнительной генетической защитой от болезней и патологий, которой нет у мужского сердца. Об этом свидетельствуют результаты научного исследования, опубликованного в научном журнале Genes & Development.

Так, команда кардиологов и генетиков из США обнаружила, что развитие женского сердца в значительной степени зависит от особого молекулярного механизма защиты, связанного с работой генов X-хромосомы. Он практически отсутствует в мужском сердце, что может объяснять различия в возникновении некоторых врожденных пороков сердца у мужчин и женщин.

Речь идет о белке DDX3X, синтез которого обеспечивает X-хромосома. Поскольку у женщин две X-хромосомы, а у мужчин – только одна, клетки женского сердца вырабатывают значительно больше этого белка. Как рассказывают авторы исследования, именно он выполняет роль своеобразного молекулярного "предохранителя", помогая клеткам правильно считывать самые сложные участки генетического кода, необходимые для формирования сердечной мышцы и поддержания нормального сердечного ритма.

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В ходе экспериментов на мышах учёные искусственно отключили ген, ответственный за выработку DDX3X. Результаты оказались кардинально разными в зависимости от пола эмбрионов. Сердца мужских эмбрионов никак не отреагировали на изменения – они родились здоровыми и развивались абсолютно нормально.

Зато у женских эмбрионов последствия были критическими. Без этого белка у них мгновенно нарушился синтез ключевых структур сердца, мышечные волокна формировались хаотично, сердечный ритм становился прерывистым, и развитие эмбриона заканчивалось ещё до рождения.

Как отмечается в публикации, открытие помогает объяснить давнюю клиническую загадку: почему врождённые пороки сердца у мужчин и женщин проявляются с разной частотой и тяжестью.

Другие научные открытия

Как писал УНИАН, латиноамериканский танец сальса приносит пользу не только физическому, но и психическому здоровью, уменьшая симптомы депрессии и тревоги. Исследования показали, что люди, участвовавшие в восьминедельной программе занятий сальсой, почувствовали больше счастья и социальной уверенности по сравнению с контрольной группой.

Также мы рассказывали, что регулярное участие в культурных мероприятиях – от походов в кино до посещения музеев – может замедлить биологическое старение так же эффективно, как физические упражнения. Учёные отмечают, что культурная активность включает в себя различные составляющие – физическую, когнитивную, эмоциональную и социальную стимуляцию.

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