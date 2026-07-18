Растения не засохнут во время отпуска: как использовать бутылку из-под вина для полива

Такие бутылки пригодятся в хозяйстве.

Во время отпуска или в периоды, когда нет времени часто поливать растения, поможет простой способ с бутылкой из-под вина. Об этом пишет marthastewart.com.

Принцип действия этого способа довольно прост. Когда бутылку переворачивают и погружают в почву, в её горлышке образуется небольшой вакуум, который удерживает воду.

Когда почва начинает высыхать, возникает легкое всасывание, благодаря которому растение получает необходимое количество влаги.

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Таким образом, бутылка работает как система капельного полива для комнатных или уличных растений.

Такой простой, но эффективный подход помогает поддерживать равномерную влажность почвы, чтобы растения получали воду без риска чрезмерного или недостаточного полива.

Как использовать бутылки из-под вина для полива растений

1. Очистите бутылку из-под вина

Перед использованием вымойте бутылку горячей водой с добавлением небольшого количества дистиллированного белого уксуса. Остатки вина могут быстро покрыться плесенью, особенно в тёплую погоду, поэтому бутылку важно тщательно очистить.

2. Наполните бутылку водой

Наполните бутылку объемом 750 мл свежей водой. Обычной воды достаточно, но если растение слабеет, можно добавить немного разбавленного компостного чая для дополнительного питания.

3. Полейте почву

Прежде чем устанавливать бутылку, полейте землю. Это поможет сделать почву достаточно влажной и предотвратит слишком быстрое впитывание воды.

4. Вставьте бутылку в почву

Закройте отверстие бутылки большим пальцем, переверните её вверх дном и вставьте в почву под углом, а не вертикально. Небольшой наклон обеспечивает более медленное поступление воды и помогает избежать закупоривания, особенно если почва плотная.

5. Закрепите бутылку

Если почва слишком рыхлая, бутылка может шататься. В таком случае положите у её горлышка один или два камня, чтобы удержать её на месте.

6. Проверьте наличие пузырьков

Через час проверьте горлышко бутылки – там должны появиться один или два небольших пузырька. Это свидетельствует о том, что вода поступает медленно и равномерно.

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