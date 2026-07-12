Некоторые люди с инвалидностью могут получать выплаты от Пенсионного фонда, если им не хватает стажа.

Людям, которые из-за тяжелых проблем со здоровьем получили инвалидность, начисляется специальная помощь. Обычно пенсия по инвалидности требует наличия стажа от 1 до 15 лет. Но если у человека его вообще нет, это не значит, что он останется без выплат. Часть граждан могут оформить соцвыплаты от государства, а некоторым категориям выплачивается пенсия по инвалидности без стажа.

Можно ли получать пенсию по инвалидности, если нет стажа

Как сообщает Пенсионный фонд, в двух случаях выплаты можно получить даже без стажа. Требования к количеству проработанных лет не применяется к украинцам, которые получили инвалидность из-за участия в Евромайдане или во время срочной военной службы.

Военная пенсия по инвалидности регулярно индексируется. Её размер привязан к денежному обеспечению. Однако есть и минимальный порог. У защитников пенсия по инвалидности, если нет стажа, в 2026 году не может быть ниже 10625 гривень у 3 группы, а для 1 группы сумма достигает почти 19000 гривень.

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Кто имеет право на социальную помощь по инвалидности

Если украинец с инвалидностью не относится к числу военных и не имеет достаточно стажа, то обычную пенсию ему не выплачивают. Но в некоторых случаях могут назначить социальную государственную помощь.

Как говорится в Законе Украины №2109, а также на сайте Пенсионного фонда, право на такие выплаты имеют следующие категории:

лица с инвалидностью детства;

несовершеннолетние с инвалидностью;

все люди с 1 группой инвалидности, если не получают пенсию;

люди с инвалидностью 2-3 группы старше 65 лет, которые не получают компенсацию из-за причиненного вреда здоровью и считаются малообеспеченными.

С 1 июля 2025 года социальная помощь по инвалидности в Украине выплачивается после обращения человека в Пенсионный Фонд. Подать заявление можно лично, на сайте ПФУ, на портале "Дія" или в ближайшем Центре административных услуг.

Пенсионный фонд предупреждает: в выплате будет отказано, если на момент обращения человеку выплачивается базовая социальная помощь.

Какая сумма социальной помощи, если нет стажа

Размер государственной помощи зависит от основания, на котором она назначается, а также от группы. Чем выше последняя, тем больше сумма. К примеру, люди с инвалидностью детства получат 100%, 80% или 60% минимума для нетрудоспособных для 1, 2 и 3 группы соответственно. В 2026 году сумма составляет 2595, 2076 и 1557 гривень.

Детям с инвалидностью выплачивают 70% минимума, то есть 1816,5 гривень.

Людям, которые получили инвалидность уже во взрослом возрасте, социальная пенсия без стажа в Украине выплачивается в размере 100%, 80% и 60% минимума при 1, 2 и 3 группе.

Стоит отметить, что показатель прожиточного минимума обычно пересматривается каждый год. С его увеличением сумма соцпомощи также вырастет.

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