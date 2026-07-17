Коты могут запоминать большое количество слов, хотя не всегда на них откликаются.

По сравнению с собаками коты кажутся гораздо менее способными в понимании человеческой речи. В то время как первые легко запоминают команды, вторые зачастую даже не отзываются на свое имя. Однако на самом деле наши мурчащие друзья могут быть неплохими собеседниками. Ученые проверили, понимают ли кошки человеческую речь, и опубликовали свои выводы.

Как кошки понимают человеческую речь

Издание Daily Mail рассказало, понимают ли кошки, когда говорят люди и с какой интонацией. Для этого ученые провели эксперимент на двадцати разных домашних котах. Исследователи включали животным записи человеческих голосов и проверяли реакцию.

Голоса, которые давали послушать питомцам, выражали разные эмоции: гнев, страх, грусть, радость и т.д. Как и практически все одомашненные животные, коты сразу же реагировали на речь повышенной бдительностью. Однако они, похоже, не способны заметить разницу между настроением человека. На все эмоции пушистые испытуемые реагировали одинаково.

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Ученые также смотрели, в какую сторону поворачивает голову кот во время прослушивания записи. Считается, что когда они поворачиваются вправо, то задействуют левое полушарие, что отвечает за обработку повседневных сигналов (например, мурлыканья). Поворот влево говорит об активации правого полушария, что обрабатывает пугающие сигналы (крики, лай собаки и т.д.).

Во время эксперимента кошки почти не поворачивали голову. Это значит, что коты не считают наши голоса информативными. Они редко понимают, относить ли речь к повседневным или пугающим звукам. Тем не менее, если кошка поворачивает голову или двигает ушами при обращении к ней, то она вас внимательно слушает.

Исследователи пришли к выводу - понимает ли кот человеческую речь, во многом зависит от отношений между ним и человеком. Когда питомец слышит своего хозяина, то лучше его обрабатывает. А с незнакомцами он обращает внимание только на интенсивность голоса, но не различает эмоцию.

То, как коты понимают человеческую речь, во многом объясняется их способом жизни. Многие другие одомашненные животные, такие как собаки и лошади, хорошо различают людские эмоции, поскольку являются стайными видами. Кошки скорее одиночки по натуре, поэтому им важно реагировать на наш голос, но не обязательно различать настроение.

Запоминают ли кошки слова и имена

Некоторые исследования также проверяли, знают ли коты свое имя. Ученые считают, что кошки действительно знают, как их зовут. Однако из-за независимого характера могут игнорировать обращение к ним, особенно если не имеют крепкой связи с человеком. В то же время питомцы лучше откликаются, когда их зовет любимый член семьи.

Трудно точно сказать, сколько кошки запоминают слов, поскольку они не всегда откликаются. Считается, что в среднем животное способно усвоить несколько десятков фраз.

Естественно, значение наших слов коты не осознают. Однако у них может выработаться ассоциация между фразой и эмоцией. К примеру, если каждый день говорить кошке слово "ужин", а потом угощать едой, то со временем она будет приходить на него к миске.

По этой причине коты охотнее отзываются на свое имя, если хозяин зовет их поесть или погладить. Но если мы используем обращение к питомцу, чтобы наругать его, то у животного выработается негативная ассоциация со своим именем. Тогда он может игнорировать собственную кличку.

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