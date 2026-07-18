О планах Германии по закупке крылатых ракет Tomahawk было объявлено после саммита НАТО в Анкаре.

Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что закупка Германией оружия средней дальности приведет к эскалации конфликта с Россией. Об этом пишет Der Spiegel.

Отмечается, что с помощью американских ракет Tomahawk Германия намерена усилить сдерживание России. Генсек НАТО обратился с посланием к Москве.

"Мы - оборонительный альянс. Это значит, что мы никогда ни на кого не нападем", - заявил Рютте.

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О планах Германии по закупке крылатых ракет Tomahawk было объявлено после саммита НАТО в Анкаре. Это произошло после того, как канцлер Фридрих Мерц получил заверения от Дональда Трампа в том, что США официально одобрят продажу крылатых ракет и пусковых установок Typhon.

Рютте назвал это "отличной новостью":

"Это добавляет еще один уровень уверенности в нашем коллективном сдерживании и обороноспособности".

По его словам, важно, что Tomahawk являются частью этой коллективной сдерживающей силы.

По данным Вооруженных сил Германии, зенитный ракетный комплекс "Typhon Tomahawk" способен запускать ракеты на дальность около 2500 километров. Это превосходит все остальные системы, имеющиеся в настоящее время в Европе.

Отмечается, что сейчас Бундесвер использует в качестве дальнобойного оружия исключительно крылатые ракеты Taurus, однако их дальность значительно меньше и составляет около 500 километров. Ракеты Tomahawk, напротив, позволили бы наносить точные удары по целям, расположенным далеко за линией фронта противника - например, по командным пунктам, военным аэродромам или стартовым площадкам для ракет большой дальности.

Первоначальный план предусматривал размещение в Германии американских ракет Tomahawk, ракет SM-6 и недавно разработанного гиперзвукового оружия. Однако администрация Трампа не считает себя связанной этим заявлением, сделанным на саммите НАТО в 2024 году тогдашней администрацией Джо Байдена.

При этом количество систем вооружения, которые Германия сейчас закупает у США, а также их цена, остаются в секрете.

Подготовка к агрессии РФ

Ранее сообщалось, что Латвия усилила меры безопасности вокруг гидроэлектростанции, расположенной выше по течению от столицы Риги, и на огромном подземном газохранилище в связи с разведывательными данными, указывающими на угрозу со стороны России.

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