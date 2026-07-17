В Британии из-за одного инцидента запретили туристические паровозы

Решение называют временным, пока не будут устранены риски.

В Великобритании временно запретили движение туристических паровозов из-за высокого риска возникновения лесных пожаров на фоне затяжной жары. Как пишет The Independent, решение принял оператор британской железной дороги Network Rail после инцидента в графстве Чешир, где, по предварительным данным, именно искры от паровоза могли стать причиной масштабного возгорания.

По информации издания, речь идет о поезде компании West Coast Railway, широко известном как "поезд Гарри Поттера". Именно его паровоз и знаменитые красные вагоны использовались во время съемок фильмов о волшебном мире Джоан Роулинг. Пожар привел к серьезным перебоям в движении: было отменено 72 рейса на магистрали West Coast Main Line, еще 158 поездов курсировали с задержками.

В публикации отмечается, что запрет действует по всей стране и уже привёл к массовым отменам туристических рейсов. Во многих случаях паровые локомотивы пришлось срочно заменить дизельными. Особенно болезненно это отразилось на пассажирах, ведь на этой неделе в британских школах начались летние каникулы.

Видео дня

В настоящее время Network Rail продолжает расследование причин возгорания в Чешире. В то же время в компании пояснили, что решение о приостановке эксплуатации паровозов продиктовано исключительно соображениями безопасности.

"Нынешние длительные периоды жаркой и сухой погоды увеличили риск возникновения лесных пожаров по всей стране", – заявил представитель Network Rail.

Как сообщает автор материала, внутренняя политика компании предусматривает запрет на использование паровозов при определенных погодных условиях. Причиной является риск возгорания из-за раскаленных частиц угля и искр, которые могут вылетать из локомотивов. Обычно они не представляют большой опасности, однако в этом году ситуация кардинально изменилась из-за трех волн жары подряд. В некоторых районах температура воздуха достигла 37 градусов, что является исключительным явлением для британского климата, а сухая растительность вдоль железнодорожных путей и на прилегающих полях стала особенно подверженной возгораниям.

На фоне рекордной жары решение временно отказаться от использования паровых локомотивов поддержали и представители исторических железных дорог. В частности, в Mid-Norfolk Railway назвали этот шаг "ответственным решением" в условиях стремительного роста числа природных пожаров.

Новости туризма

Как писал УНИАН, британские туристы имеют одну из худших репутаций в мире из-за шумного поведения, чрезмерного употребления алкоголя и пренебрежения местными правилами. Их часто критикуют за несоблюдение дресс-кода, утренние "войны за шезлонги" и стремление воссоздать британскую атмосферу вместо знакомства с местной культурой.

Также мы рассказывали, что в Нигерии реализуется масштабный проект "Эко Атлантик" – новый город недалеко от Лагоса, построенный на территории, отвоеванной у Атлантического океана. Для его создания использованы десятки миллионов кубометров песка, а площадь будущего мегаполиса почти равна Манхэттену.

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