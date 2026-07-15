Защитить урожай винограда от ос можно и без химии, и лишних затрат.

Осы могут испортить значительную часть урожая ягод всего за несколько дней. Больше всего их привлекает виноград, но также малина, ежевика, инжир, слива и другие культуры. К счастью, защитить ягоды можно с помощью простых и безопасных способов. Рассмотрим, чем отпугнуть ос от винограда в домашних условиях.

Как защитить виноград от ос - лучшие методы

Особую активность осы проявляют во второй половине лета, когда ягоды наливаются соком и становятся максимально сладкими. Причем весь урожай они съесть вряд ли смогут, но главная опасность скорее в том, что, добираясь до мякоти, они сперва прокусывают кожицу плодов, а поврежденные ягоды быстро начинают гнить.

К тому же выделяющийся сок привлекает еще больше ос и других насекомых, что лишь ускоряет порчу урожая.

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Самый простой и надежный способ, как отпугнуть ос от винограда - создать для них физический барьер. Для этого на грозди нужно заранее надеть специальные мешочки из органзы или мелкоячеистой сетки - в общем, из материала, который бы хорошо пропускал воздух и солнечный свет, но не позволял насекомым добраться до плодов.

Впрочем, если винограда много, вместо отдельных мешочков можно использовать одну большую защитную сетку, накрывая ею всю лозу. Такой метод, в частности, спасает урожай не только от ос, но и от птиц.

Также довольно эффективное средство от ос - ловушки из пластиковых бутылок со сладкой приманкой. Их нужно просто разрезать и налить внутрь забродивший компот, квас, разведенное варенье или подслащенную воду с небольшим количеством дрожжей. Причем бутылки лучше расставлять по периметру участка или недалеко от виноградника, но не рядом с самими гроздьями - они должны отвлекать ос, а не привлекать их прямо к урожаю.

Что делать, чтобы осы не ели виноград - советы садоводам

Конечно, не менее важно и просто регулярно осматривать кусты. Если на гроздях появились поврежденные или подгнившие ягоды, их лучше сразу удалить, чтобы запах не привлекал новых ос, а гниль не распространялась на соседние плоды.

В целом, поддержание порядка на участке всегда полезно - опавшие и переспевшие ягоды, остатки фруктов и открытые емкости со сладкими напитками привлекают ос не меньше, чем сам виноград. Поэтому чем меньше рядом с посадками таких источников запаха, тем ниже вероятность массового появления вредителей.

А вот с инсектицидами в период созревания ягод лучше быть осторожнее: на этом этапе некоторые средства могут сделать урожай небезопасным для употребления.

На практике защита винограда от ос не должна ограничиваться каким-либо одним способом. Если вовремя расставить ловушки, закрыть грозди сетками, регулярно перебирать поврежденные ягоды и поддерживать порядок на участке, потери урожая будут минимальными.

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