В 2015 году Китай построил станцию метро в чистом поле: теперь стало ясно, зачем

Китайский подход к градостроительству кардинально отличается от европейского.

В 2015 году мир потрясли вирусные фото и видео из Китая, на которых были запечатлены недавно построенные, но совершенно пустые "города-призраки". Наиболее ярким примером стала станция метро "Цаоцзявань" в китайском мегаполисе Чунцин, расположенная посреди ничего за пределами города. И только теперь стало понятно, в чём заключался замысел строителей, пишет издание Daily Galaxy.

Как говорится в публикации, после открытия станции вокруг неё не было жилых домов, магазинов или даже обустроенных дорог. Сотрудники метро сообщали, что иногда в течение нескольких дней ни один пассажир не пользовался станцией. Из-за этого западные обозреватели называли подобные объекты доказательством неэффективного государственного планирования и чрезмерных расходов.

Впрочем, автор материала отмечает, что такая ситуация была следствием сознательной стратегии китайских властей. Если в большинстве стран транспортную инфраструктуру строят после роста населения и появления спроса, то Китай часто действовал наоборот. Вместо того чтобы строить транспортную инфраструктуру там, где в ней есть потребность, Китай создавал такую инфраструктуру, чтобы стимулировать развитие городов и районов там, где это нужно китайским властям.

Видео дня

Именно по такому сценарию развивались события вокруг станции "Цаоцзявань". В конце 2019 года к станции проложили дороги, а в последующие годы рядом появились жилые комплексы, школы, магазины и другая городская инфраструктура. Сегодня она функционирует как обычная станция в густонаселённом районе. Подобное развитие, отмечает автор, наблюдалось также в Сюньане и Новом районе Ланьчжоу, которые ранее также называли "городами-призраками".

В то же время журналист подчеркивает, что успешные примеры не отменяют финансовых рисков такой политики. По состоянию на 2025 год общая задолженность 28 китайских операторов метро достигла 4,3 трлн юаней (около 640 млрд долларов), а некоторые системы ежедневно работают со значительными убытками. Кроме того, часть станций имеет инженерные недостатки, а масштабное наводнение в метро Чжэнчжоу в 2021 году привлекло внимание к проблемам, связанным со слишком быстрым строительством.

В ответ на эти вызовы китайские власти ещё в 2018 году ограничили запуск новых проектов метро в городах с населением менее трёх миллионов человек, а впоследствии ужесточили требования к согласованию новых линий.

"Станции не просто ждали появления городов; во многих случаях они помогли создать условия, необходимые для их формирования", – пишет издание, одновременно подчеркивая огромные долги и нерациональные эксплуатационные расходы при таком подходе.

Мегапроекты в Китае

Как писал УНИАН, Китай в 2018 году запустил программу Tianhe по искусственному увеличению количества осадков над Тибетским плато, надеясь обеспечить дополнительные водные ресурсы для засушливых регионов. Несмотря на первоначальные амбициозные заявления о возможности получить до 7% годового потребления воды в стране, отсутствие упоминаний о ней в новых планах КНР свидетельствует о том, что от программы, возможно, тихо отказались.

Также мы рассказывали, что в Китае с 1978 года высадили 66 миллиардов деревьев в рамках проекта "Великая зеленая стена", чтобы сдержать распространение пустынь. Новое исследование показало, что искусственно созданные леса растут значительно быстрее природных, в частности благодаря молодому возрасту деревьев, быстрорастущим видам и активному управлению.

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