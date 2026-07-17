Зафиксирована редкая 'встреча' двух климатических явлений: к чему это приведет

Несмотря на то, что эти два явления противоположны по температурным аномалиям в разных океанах, они могут одинаково влиять на атмосферу.

В Тихом океане продолжает усиливаться климатическое явление Эль-Ниньо, а в Атлантике тем временем произошло редкое похолодание, сообщает NewsWeek. По словам метеорологов, такое необычное сочетание может существенно затормозить развитие атлантических ураганов.

Как сообщает метеоплатформа Severe Weather Europe, в Атлантике уже сформировалась зона аномально холодной воды, что свидетельствует о развитии атлантической Ла-Ниньи, тогда как в Тихом океане продолжают усиливаться теплые аномалии, характерные для Эль-Ниньо.

Эксперты отмечают, что, хотя эти явления противоположны по температурным характеристикам и происходят в разных океанических бассейнах, их одновременное воздействие на атмосферу может оказаться схожим.

Видео дня

По данным Severe Weather Europe, такая комбинация способствует формированию области повышенного атмосферного давления, нисходящих потоков воздуха, усилению вертикального сдвига ветра и уменьшению количества осадков над ключевыми районами зарождения тропических циклонов. В совокупности это создает своеобразный "атмосферный щит", который может сделать сезон ураганов в Атлантике менее активным.

Кроме того, само появление атлантической Ла-Нинья летом является довольно редким явлением.

По оценкам метеорологов, если нынешнее похолодание сохранится и средние сезонные температурные аномалии опустятся ниже отметки минус 0,5 °C, то 2026 год станет лишь шестым случаем развития атлантической Ла-Нинья за более чем 40 лет наблюдений.

В настоящее время температура поверхности воды в районе этого явления примерно на 1–3 °C ниже нормы. Такое охлаждение связывают с усилением пассатов, которые активизируют апвеллинг – подъем холодных глубинных вод к поверхности.

Прогностические модели, на которые ссылается Severe Weather Europe, показывают, что холодная аномалия в Атлантике сохранится как минимум до конца августа, тогда как Эль-Ниньо в Тихом океане продолжит усиливаться.

Почему это важно для сезона ураганов

Эксперты отмечают, что для формирования ураганов решающее значение имеет не только температура океана, но и состояние атмосферы.

По словам экспертов Severe Weather Europe, Эль-Ниньо обычно создает неблагоприятные условия для развития тропических циклонов в Атлантике, поскольку усиливает вертикальный сдвиг ветра, способствует опусканию воздушных масс и осушает средние слои атмосферы.

Впрочем, это не означает полного отсутствия опасных штормов. Даже в те годы, когда Эль-Ниньо подавляет сезон ураганов, могут возникать отдельные чрезвычайно разрушительные циклоны. В качестве примера метеорологи приводят ураган "Эндрю" 1992 года, который стал одним из самых катастрофических в истории США, хотя в целом тот сезон был довольно спокойным.

Что такое атлантическая Ла-Нинья

По определению Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), атлантическая Ла-Нинья представляет собой холодную фазу Атлантического зонального режима – естественного климатического цикла в экваториальной Атлантике, который каждые несколько лет переходит из теплой фазы в холодную и обратно.

Обычно это явление характеризуется температурой поверхности моря в восточной экваториальной Атлантике ниже средней. Во многих классификациях атлантическая Ла-Нинья фиксируется тогда, когда средняя трёхмесячная температурная аномалия превышает порог минус 0,5 °C в течение как минимум двух последовательных сезонов.

NOAA также поясняет, что в июле и августе восточная часть экваториальной Атлантики естественным образом охлаждается из-за юго-восточных пассатов, которые отгоняют поверхностные воды от экватора. Это позволяет холодным глубинным водам подниматься на поверхность.

Метеоролог и обозреватель The Washington Post Бен Нолл написал в соцсети X, что "холодные воды, связанные с этим климатическим явлением, могут сдерживать активность ураганов".

Что такое Эль-Ниньо

NOAA определяет Эль-Ниньо как тёплую фазу климатического цикла Эль-Ниньо – Южное колебание (ENSO) – естественного процесса в Тихом океане, который периодически изменяет температуру океана, влияет на циркуляцию воздуха, режим осадков в тропиках и погодные условия во многих регионах мира.

В своем обновленном прогнозе от 9 июля Центр прогнозирования климата NOAA (CPC) сообщил, что Эль-Ниньо продолжает развиваться и, вероятно, будет усиливаться до конца года. По оценкам синоптиков, вероятность того, что это явление сохранится до начала весны 2027 года, составляет 97%.

Кроме того, CPC оценивает в 81% вероятность того, что в период с октября по декабрь сформируется очень сильный Эль-Ниньо, который может войти в число самых мощных подобных явлений с начала наблюдений в 1950 году.

Больше новостей об экологии

Напомним, согласно новому исследованию, за последнее десятилетие концентрация пыли из пустыни Сахара в Европе увеличилась на 10–25%. В то же время в Великобритании загрязнение воздуха, связанное с такими переносами, выросло почти на 50%.

Сообщалось, что специалисты проанализировали более 18,5 тысячи ежедневных измерений со 103 станций мониторинга в разных странах Европы. Установлено, что самые высокие концентрации – в южной части континента, в частности, в Испании и на Канарских островах. Именно через эти территории сахарская пыль обычно попадает в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: