Рассказываем об истории праздника, новой дате и главных событиях, связанных с крещением Киевской Руси.

День крещения Руси-Украины - один из важнейших государственных и церковных праздников, напоминающий о событии, изменившем ход истории Киевской Руси.

После перехода ПЦУ на новый церковный календарь его отмечают в новую дату.

Кандидат исторических наук Иван Федик рассказал УНИАН, почему крещение Руси стало не только религиозным событием, но и цивилизационным выбором, определившим развитие Руси-Украины на века вперед.

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День крещения Руси – история праздника

Первой правительницей Руси, официально принявшей христианство, считается княгиня Ольга. По разным данным, она крестилась в 955 или 957 году в Константинополе, а во время крещения приняла имя Елена.

"Крещение Руси не было чисто религиозным событием. Это был цивилизационный выбор русской власти, который определил развитие Руси-Украины на тысячелетия вперед. Именно после этого развитие государственности, права, культуры, архитектуры и политической структуры ускорилось", - поясняет в комментарии УНИАН кандидат исторических наук Иван Федик.

Окончательно христианство в Киевской Руси утвердилось во времена князя Владимира. Историки до сих пор спорят о точном времени и месте его крещения, однако наиболее вероятной считается дата 988 года, а местом называют Херсонес, хотя существует и версия о Киеве. В то же время историк отмечает, что точная дата этого события остается предметом научных дискуссий:

Абсолютно неопровержимых доказательств относительно точной даты и места крещения князя Владимира нет. Скорее всего, его крестили в Херсонесе, после чего он прибыл в Киев и организовал массовое крещение киевлян. Это был единый процесс, который не стоит разделять.

Массовое крещение киевлян, как пишет "Повесть временных лет", состоялось в водах реки Почайны, притока Днепра. После этого христианство стало государственной религией Киевской Руси. При этом новую веру приняли не везде: например, в Новгороде она встретила сопротивление.

В то же время христианство появилось на Руси значительно раньше князя Владимира. Согласно летописям, христианками были княгиня Ольга, а также часть бояр и дружинников во времена князей Аскольда и Дира. Однако у историков нет доказательств того, что они пытались официально крестить всю Русь.

"988 год не был ни началом, ни завершением христианизации Руси. Это была дата официального принятия христианства высшей властью государства. Сам процесс длился несколько веков и носил эволюционный, а не революционный характер", - отмечает историк.

История свидетельствует, что после крещения князь Владимир сильно изменился: он устраивал благотворительные трапезы для простых людей, начал активно строить христианские храмы. Одним из первых стала Десятинная церковь, на которую князь выделил десятую часть своих доходов.

Когда День крещения Руси-Украины по новому стилю

В Украине праздник официально называется День крещения Киевской Руси-Украины. Он был учрежден указом третьего президента Украины Виктора Ющенко.

По словам Ивана Федика, современное название праздника подчеркивает историческую преемственность украинской государственности:

Существует неоспоримая государственная связь Руси с современной Украиной. Русь дала Украине основу государственности: Киев как столицу, трезубец как герб, значительную часть культурного наследия и государственных традиций. На протяжении истории Древней Руси появился термин "Украина". Русь и современная Украина - это две станции одного государственного маршрута.

Праздник ежегодно отмечался 28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира. Эта дата появилась еще в XIX веке - по инициативе киевлян Святейший Синод решил отметить 900-летие крещения Киевской Руси и приурочил торжества ко дню памяти князя Владимира.

Однако после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь в 2023 году дата праздника изменилась - перенеслась на 13 дней раньше, как и другие фиксированные даты.

С 2024 года День крещения Руси в Украине отмечают 15 июля. В этом году мы отмечаем 1038-ю годовщину праздника и в этот же день - День Украинской Государственности.

День крещения Руси-Украины - традиции праздника

Главные богослужения в этот праздник традиционно проходят в Киеве. Помимо церковных служб, во многих городах организуют культурные мероприятия, посвященные истории Киевской Руси:

проводят исторические реконструкции;

воссоздают выступления лучников и конные шоу;

народные игры и мастер-классы;

тематические книжные выставки и экскурсии.

Даже в условиях полномасштабной войны эти традиции сохраняются.

Для украинцев эта дата напоминает о более чем тысячелетней истории Украины, её государственных традициях и особой роли Киева как духовного и исторического центра страны.

По мнению историков, принятие христианства стало одним из ключевых событий в истории Киевской Руси. Оно укрепило её авторитет на международной арене и помогло наладить более тесные связи с Византией и другими европейскими государствами. Кроме того, Крещение Руси свидетельствует о том, что христианская традиция на украинских землях существует уже более тысячи лет, когда на территории современной Москвы ещё не было города.

справка Иван Федык Доцент Кафедры исторического краеведения ЛНУ им.и Ивана Франко Иван Федык - кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.

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