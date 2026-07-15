Такой вкусный напиток получится с первого раза у любой хозяйки.

Когда созревает смородина, украинские хозяйки начинают заготавливать ее на зиму. Одни варят джемы и варенья, другие замораживают ягоду в свежем виде, третьим нравится смородиновое вино. Рассказываем, как сделать вино из черной смородины, чтобы оно получилось сладким и вкусным.

Вино из смородины: классический рецепт

Эта технология подойдет даже тем, кто никогда раньше не делал вино из смородины - рецепт настолько простой и понятный, что вызывает удивление, а напиток получается невероятно вкусным.

Ингредиенты:

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полтора килограмма черной смородины;

600-700 граммов сахара;

полтора литра воды.

Ягоды смородины перебрать, удалить все "проблемные", а также листья и веточки. Плоды не мыть, чтобы бактерии запустили процесс естественного брожения. Переместить ягоды в таз и помять их руками или толкушкой. Переложить смородину в трехлитровую банку, насыпать 300-350 гр сахара, налить литр воды. Банку накрыть марлей, но не закрывать плотно, и убрать в темное место с температурой 20-25 градусов Цельсия на 3-5 дней, каждый день перемешивая массу деревянной лопаткой.

Через 5 дней появятся признаки брожения - пена, запах и шипение. Когда это произойдет, вино нужно процедить через марлю в чистую емкость, также хорошо отжать ягоды.

Добавить к смородине 300-350 граммов сахара и примерно 500 мл воды, заполняя банку максимум на 70%. Установить гидрозатвор или медицинскую перчатку с проколом. Убрать вино из черной смородины в 3 литровой банке в темное прохладное место на 30-45 дней.

Как только вы увидите, что перчатка сдулась, пузырьков больше нет, а на дне появился осадок, значит, брожение окончено. На данном этапе можно перелить вино через трубочку, чтобы убрать осадок, в чистые бутылки и отправить на хранение в погреб или подвал. Желательно не пить вино в течение 2-3 месяцев, чтобы оно настоялось, а вкус стал мягче.

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