Нетаньяху объявил о расширении военного контроля в секторе Газа, – NBC News

Давление на ХАМАС будет усиливаться с разных сторон, а вопрос об остальных территориях будет решаться позже.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна планирует расширить военный контроль в секторе Газа примерно до 70% территории, пишет NBC News.

По его словам, израильская армия уже контролирует около половины анклава, и далее цель – постепенное увеличение присутствия. Он подчеркнул, что давление на ХАМАС будет усиливаться с разных направлений, а вопрос остальных территорий будет решаться позже.

После начала войны в октябре 2023 года значительная часть Газы оказалась под израильским контролем. Это привело к масштабному перемещению населения – около 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и оказались на ограниченной территории, часто во временных лагерях.

Видео дня

Параллельно с боевыми действиями обсуждаются различные международные планы относительно будущего региона, включая разоружение ХАМАС и послевоенную реконструкцию Газы.

Другие заявления Нетаньяху

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Дональда Трампа и до сих пор охотится на президента США. По словам израильского лидера, Тегеран годами вел себя как главный "хулиган" мира, а руки иранских властей запятнаны кровью тысяч американцев.

Также Нетаньяху ранее заявлял, что США и Израиль достигнут своих целей и принесут больше надежды и света свободным народам мира. Премьер Израиля намекнул, что войне против Ирана, которую Израиль начал вместе с США, еще не пришел конец.

Вас также могут заинтересовать новости: