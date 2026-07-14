Рассказываем, почему компьютер может перегреваться и как быстро устранить эту проблему.

Даже мощный компьютер может со временем начать перегреваться, если не уделять внимания его состоянию. Сначала проблема обычно проявляется шумной работой и снижением производительности, но если игнорировать и эти признаки, ситуация может привести к более неприятным последствиям.

Ранее мы писали, как часто нужно перезагружать ПК для его эффективной работы, а о том, что делать - если компьютер перегревается и выключается - чтобы избежать его поломки, пишут эксперты из портала BGR.

Что делать, если ПК сильно греется - популярные причины и решения

Прежде всего, чтобы заранее обнаружить проблему, полезно время от времени проверять температуру процессора и видеокарты с помощью специальных программ. Обычно их можно бесплатно скачать на официальных сайтах разработчиков.

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Неправильное расположение системного блока

Если компьютер стоит вплотную к стене, в закрытой нише стола или в тесном углу, горячему воздуху просто некуда выходить, из-за чего температура внутри корпуса будет быстрее расти.

Так что если вы не знаете, как охладить ПК летом, прежде всего убедитесь, что вокруг него достаточно свободного пространства и что он не стоит под прямыми солнечными лучами.

Недостаточное охлаждение

Для большинства компьютеров достаточно обычных вентиляторов, но мощные процессоры и видеокарты зачастую требуют более эффективного охлаждения.

При этом проблема не всегда связана именно с количеством вентиляторов – причиной может быть высохшая или некачественная термопаста. Со временем она теряет свои свойства, поэтому ее рекомендуется периодически менять.

Как убрать нагрев ПК - полезные советы

Порой достаточно проверять корпус системного блока ПК рукой - если он начал работать заметно горячее обычного, откладывать проверку не стоит.

Пыль и грязь внутри корпуса

Даже в чистом помещении пыль со временем скапливается на вентиляторах, радиаторах и других деталях, ухудшая циркуляцию воздуха и снижая эффективность охлаждения. Чтобы этого избежать, компьютер стоит регулярно очищать сухой тряпкой или салфеткой.

При очистке вентиляторов лучше придерживать их лопасти, чтобы они не раскручивались слишком сильно.

Устаревшие драйверы или вредоносные программы

Во время игр или обработки видео повышение температуры считается нормальным. Но если компьютер сильно нагревается даже при обычной работе, стоит проверить, установлены ли актуальные версии драйверов.

Если же и с ними все в порядке, причиной могут быть вирусы или другое вредоносное ПО, которое незаметно нагружает процессор и видеокарту в фоновом режиме. Регулярная проверка антивирусом поможет вовремя обнаружить проблему и избежать перегрева.

Зная, как ведет себя ПК при перегреве и что делать в такой ситуации, вы сможете избежать серьезных поломок и продлите срок службы компьютера.

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