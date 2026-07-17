Война с Украиной разоряет российских фермеров, – Reuters

Российские аграрии жалуются на дефицит и подорожание топлива, а также на невозможность продать урожай.

Несмотря на ожидания хорошего урожая, российские фермеры готовятся к большим убыткам в этом году из-за последствий войны в Украине. Как сообщает Reuters, атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и российские суда в Азовском и Черном морях привели к дефициту дизельного топлива, удорожанию логистики и проблемам со сбытом зерна.

Издание рассказывает историю супругов-фермеров Владимира и Любови Федорченко из Ростовской области. В этом году они рассчитывают на хороший урожай, однако из-за топливного кризиса существенно выросли расходы на дизельное топливо, необходимое для работы тракторов и комбайнов. Кроме того, по словам Владимира, работникам приходится тратить много времени, чтобы заправить собственные автомобили и добраться до хозяйства.

Еще одним серьезным ударом для аграриев стало ограничение судоходства в Азовском море, которое является главным маршрутом экспорта зерна из Ростовской области. Из-за этого, пишет Reuters, предложения о покупке урожая практически перестали поступать.

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"Всё замерло. Ячмень – остановился. Пшеница – остановилась. И нам сейчас отчаянно нужны деньги. Нам нужно продать (урожай) и купить дизельное топливо, удобрения", – рассказал фермер.

По словам Любови Федорченко, недавно они получили предложение продать пшеницу по 14 500 рублей за тонну, однако после вычета 2 500 рублей на доставку прибыль становится минимальной. Учитывая расходы на зарплаты, топливо, удобрения и обновление техники, такая цена практически не оставляет возможностей для развития хозяйства.

Как отмечает Reuters, проблемы отдельного хозяйства отражают более широкий кризис, с которым сталкиваются российские аграрии. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что перспективы урожая в этом году остаются хорошими, однако признала наличие проблем с обеспечением топливом во всех регионах страны и пообещала, что государство обеспечит фермеров необходимыми ресурсами.

В то же время эксперт консалтинговой компании SovEcon Андрей Сизов предупреждает, что затяжные ограничения судоходства могут повлиять не только на российских производителей, но и на мировой рынок зерна.

"Если не будет военного решения по открытию Азовского моря, а ситуация затянется на большую часть второй половины года, Россия может недопоставить на мировой рынок от 5 до 10 миллионов тонн пшеницы", – сказал он.

По оценке эксперта, из-за подорожания дизельного топлива фермеры уже теряют около тысячи рублей с каждой тонны зерна, а ограничения в Азовском море фактически удваивают эти убытки. Финансовое давление, как отмечается в публикации, может вынудить аграриев и в дальнейшем сокращать площади посевов зерновых культур.

Сами Федорченко описывают ситуацию как все более сложную.

"С каждым годом становится всё хуже и хуже. В прошлом году неурожай и засуха погубили всё, а в этом году – финансовая ситуация. Урожай есть, но продать его невозможно", – сетуют фермеры страны-оккупанта.

Удары по судоходству

Как писал УНИАН, Украина расширила использование морских дронов и дальнобойных БПЛА, нанося удары по российскому судоходству и нефтеперерабатывающим заводам, что фактически заблокировало Азовское море и усилило экономическое давление на Кремль.

Эксперты отмечают, что удары по ключевым узлам НПЗ могут парализовать российскую экономику, ведь замена оборудования требует времени и зависит от импорта из Китая. На этом фоне Россия уже ограничила экспорт топлива и вынуждена искать импортные поставки, в то время как бюджетные доходы от энергоносителей стремительно сокращаются.

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