РФ выиграет битву за Арктику, пока США погрязли в своих проблемах, - Business Insider

Американское присутствие в регионе настолько ничтожно, что это выглядит как неудачная шутка.

За последнее десятилетие Россия существенно укрепила свои позиции в Арктике, в то время как Соединенные Штаты лишь пытаются наверстать упущенное за годы недостаточного внимания к региону. Об этом говорится в масштабном исследовании Business Insider, авторы которого проанализировали спутниковые снимки, тепловизионные данные, информацию о морских перевозках и военные карты.

Как пишет издание, из-за таяния арктических льдов открываются новые морские маршруты и упрощается доступ к огромным запасам нефти, газа и критически важных полезных ископаемых. Именно поэтому Арктика быстро превращается в одну из ключевых арен геополитического соперничества.

По данным авторов публикации, спутниковые снимки демонстрируют стремительное расширение российской инфраструктуры в этом регионе. Особенно это заметно на полуострове Ямал, где за последние годы сформировался крупный центр экспорта сжиженного природного газа. Также Россия активно развивает порты, модернизирует военные базы и наращивает возможности Северного морского пути, проходящего вдоль её арктического побережья.

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В материале отмечается, что в 2025 году суда совершили более 100 полных проходов по Северному морскому пути, перевезя более 3 млн тонн грузов. Это стало рекордным показателем и значительно превысило объемы перевозок через Северо-Западный проход в Северной Америке.

Особое внимание авторы уделяют ледокольному флоту. По их подсчетам, Россия эксплуатирует 42 ледокола, из которых 13 являются тяжелыми судами, способными работать в арктических льдах в течение всего года. В то же время у США есть лишь один тяжелый ледокол – "Polar Star", построенный еще в 1970-х годах.

Издание также рассказывает о масштабном военном строительстве России в Арктике. Спутниковые снимки фиксируют модернизацию авиабаз, развитие инфраструктуры на Кольском полуострове и расширение объектов Северного флота. Кроме того, Москва продолжает строительство новых атомных ледоколов, хотя отдельные проекты задерживаются из-за проблем с цепочками поставок, связанных с войной против Украины.

На этом фоне американское присутствие в Арктике, как отмечает Business Insider, в течение длительного времени сокращалось. Многие военные базы, построенные во время Второй мировой войны на Аляске и в Гренландии, были закрыты или пришли в упадок. Сегодня единственной постоянной американской военной базой в Гренландии остается Pituffik Space Base.

Автор книги "Polar War" ("Полярная война") Кеннет Розен в комментарии изданию резко раскритиковал такую политику Вашингтона.

"Чтобы демонстрировать суверенитет в регионе, который нам принадлежит и является частью нашей страны, мы должны быть там представлены. Один патрульный корабль береговой охраны в Беринговом море на всю Аляску – это просто смешно", – отметил он.

В то же время, пишет издание, США уже начали менять подход. В 2024 году Пентагон признал недостаточный уровень инвестиций в арктическое направление, после чего Вашингтон вместе с Канадой и Финляндией договорился о расширении производства ледоколов. В частности, компания Davie Defense инвестирует около 1 млрд долларов в переоборудование двух верфей в Техасе для строительства таких судов.

Помимо России, всё активнее в Арктике действует Китай. По словам авторов исследования, Пекин инвестирует в инфраструктурные проекты, стремится получить доступ к горнодобывающей отрасли региона и углубляет военное сотрудничество с Москвой.

"Арктика с высоты птичьего полёта может по-прежнему выглядеть замерзшей, но спутниковые снимки показывают один из самых динамичных геополитических рубежей мира", – заключает Business Insider.

Геополитика: последние новости

Как писал УНИАН, Украина все активнее использует удары по российской энергетической инфраструктуре в качестве инструмента геополитического давления, подрывая способность Москвы финансировать войну и сохранять влияние на мировых рынках энергоносителей.

На фоне экономического кризиса и проблем с мобилизацией Кремль сталкивается с риском внутриполитической нестабильности, что может повлиять на его позиции в Европе. Если тенденция сохранится, поражение России станет ударом по китайско-российскому альянсу и в то же время укрепит трансатлантическое единство, изменив баланс сил на континенте.

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