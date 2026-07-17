Почему компьютерные мыши светятся красным снизу: ответ оказался неожиданно простым

Оказывается, это не дизайнерское решение, а практичный выбор, который помогает устройству работать точнее и при этом снижает его стоимость.

Оптическая компьютерная мышь, заменившая старые (шариковые), давно стала привычным устройством для миллионов пользователей. Впрочем, мало кто задумывается, почему большинство таких моделей светятся снизу именно красным цветом

Как оказалось, у производителей есть сразу две веские причины использовать именно этот оттенок, пишет BGR.

Принцип работы оптической мыши основан на светодиоде и CMOS-сенсоре. Светодиод отражается от поверхности стола или коврика, после чего датчик делает тысячи снимков в секунду и сравнивает их между собой. Именно так устройство определяет направление и скорость перемещения курсора.

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Красный свет оказался наиболее практичным вариантом. Все дело в том, что кремниевые CMOS-сенсоры, которые применяются в большинстве оптических мышей, лучше воспринимают красный свет, нежели коротковолновые оттенки вроде синего. Благодаря этому мышь точнее отслеживает даже небольшие движения.

Не менее важную роль играет стоимость. Красные светодиоды выпускаются в огромных количествах и стоят дешевле аналогов других цветов. Поэтому их использование позволяет снизить себестоимость устройств без заметной потери качества работы.

При этом красная подсветка вовсе не является обязательным стандартом. Пользователь Reddit рассказал, что заменил светодиоды в своей мышке на синие и устройство продолжало работать без серьезных проблем даже на поверхностях разных цветов.

С альтернативной технологией экспериментировала и Microsoft, представив линейку мышей BlueTrack с синим светодиодом. Разработчики заверял, что данное решение обеспечивает более высокий контраст и позволяет лучше работать на сложных поверхностях.

Тем не менее в повседневном использовании преимущества синего или других цветов оказываются минимальными. Они не дают настолько заметного улучшения, чтобы оправдать более высокую стоимость производства. Именно поэтому подавляющее большинство современных оптических компьютерных мышей по-прежнему оснащаются красными светодиодами – это проверенное временем, эффективное и недорогое решение.

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