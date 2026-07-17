Посольство США в Украине возглавила дипломат с более чем 30-летним стажем

Аудкирк занималась вопросами стратегической конкуренции между ведущими государствами, энергетической безопасности, противодействия финансированию угроз и введения экономических санкций.

Карьерный дипломат, представительница высшего корпуса дипломатической службы США Сандра Аудкирк стала новой временной поверенной в делах США в Украине. Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.

Отмечается, что Аудкирк более 30 лет представляет интересы США в различных странах мира. С 2024 года она работала в Министерстве обороны США, где сначала занимала должность заместителя директора Европейского центра исследований в области безопасности имени Джорджа К. Маршалла, а затем стала гражданским заместителем и советником по вопросам внешней политики Европейского командования Вооруженных сил США.

Также в 2021–2024 годах Аудкирк возглавляла Американский институт в Тайване. Работая в Вашингтоне, она занимала должности в отделе по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, отделе энергетических ресурсов, а также в отделе экономических и деловых вопросов.

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Кроме того, Аудкирк занималась вопросами стратегической конкуренции между ведущими государствами, энергетической безопасности, противодействия финансированию угроз и введения экономических санкций.

В посольстве добавили, что Аудкирк проходила службу в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

Аудкирк родилась и выросла в городе Тампа, штат Флорида. Она окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета и замужем за дипломатом Скоттом Аудкирком, имеет троих взрослых детей. Также она владеет китайским (мандаринским) и турецким языками.

Кадровая перезагрузка украинских посольств

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку украинских посольств. Он подчеркнул, что украинские посольства должны быть очень эффективными и будут такими.

Зеленский отмечал, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня, 17 июля, с главой ОП Кириллом Будановым и дипломатической командой.

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