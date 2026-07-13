Даже обычную кукурузу можно сделать гораздо вкуснее, если знать несколько хитростей.

От того, знаете ли вы, что добавлять в кукурузу при варке и как долго держать ее на огне, во многом зависит финальный вкус блюда. Ведь даже молодые початки можно случайно переварить или пересолить, теряя драгоценный аромат и мягкость этой культуры. Разберемся, как правильно варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной.

Как вкусно сварить кукурузу - важные приемы подготовки

Для того чтобы кукуруза получилась вкусной и сочной, перед варкой ее следует полностью залить холодной водой и оставить на один-два часа. За это время зерна впитают влагу, и после приготовления останутся более сочными.

При этом во время замачивания не выбрасывайте снятые листья (ботву) – именно они играют одну из важнейших ролей в том, как вкусно сварить молодую кукурузу. Разделите их на две приблизительно равные кучки и одну распределите по дну кастрюли. Залейте водой и доведите до кипения. Затем положите в кипяток початки и накройте их плотным слоем оставшихся листьев.

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Также добавьте в воду небольшой кусочек сливочного масла: на 3-4 початка достаточно 50 граммов, хотя здесь уже ориентируйтесь на собственные предпочтения.

А вот что касается того, нужно ли солить воду, в которой варится кукуруза, то здесь нужно быть осторожным: в отличие от других приправ, соль добавлять лучше не сразу, а лишь где-то за пять минут до окончания варки. Дело в том, что если посолить воду в самом начале, оболочка зерен может стать черствее, из-за чего варить их нужно будет дольше и, как следствие, блюдо получится сухим.

Как сварить кукурузу - сколько ее нужно держать на огне

Длительность варки зависит от сорта и степени зрелости кукурузы. Самая нежная сахарная кукуруза обычно готовится 10-20 минут после повторного закипания воды, более зрелым початкам нужно 30-40 минут, а кормовые сорта (с крупными и менее сладкими зернами) варятся от одного до двух часов.

Определить сорт кукурузы можно при покупке: у сахарной кукурузы зерна светло-желтые, ровные, плотно прилегают друг к другу и легко продавливаются ногтем. Соответственно, если зерна темно-желтые или оранжевые, более твердые, а початок крупный, скорее всего, это зрелая или кормовая кукуруза.

В любом случае готовность кукурузы всегда можно проверить вилкой или ножом: если зерна легко прокалываются и остаются мягкими, огонь можно выключать.

После этого початки желательно подержать под крышкой еще пять-десять минут, чтобы они пропитались ароматом листьев и сливочного масла и приобрели более насыщенный вкус.

Таким образом, в том, как сварить кукурузу в початках, особых сложностей возникнуть не должно. Главное – правильно все подготовить, не торопиться с добавлением соли и соблюдать время варки в зависимости от сорта.

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