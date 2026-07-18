Вдвое больше Ватикан: в шотландском озере нашли что-то живое и уникальное (видео)

Эта редкая экосистема является домом для сотен видов морских организмов и не имеет аналогов на планете.

В шотландском озере Лох-Креран расположен уникальный подводный риф, не похожий ни на один другой в мире. В отличие от привычных коралловых рифов, его создали морские трубчатые черви-серпулиды (Serpula vermicularis), образовавшие крупнейшую известную колонию такого типа на Земле, пишет BBC Wildlife.

Риф занимает площадь около 108 гектаров – это более чем вдвое превышает территорию Ватикана. Он расположен на глубине от шести до десяти метров.

Серпулиды строят прочные белые трубки из карбоната кальция, которые защищают их от хищников. Когда опасность минает, черви выдвигают наружу яркие красные, розовые и оранжевые перистые щупальца, с помощью которых фильтруют из воды планктон, водоросли и другие мелкие питательные частицы.

По данным NatureScot, отдельные серпулиды встречаются почти во всех морях мира, однако рифы, образованные этими существами, являются чрезвычайно редкими.

"Отдельные трубчатые черви встречаются почти по всему миру, но редко растут вместе в виде рифов", – отмечают специалисты NatureScot.

Кустистые образования в Лох-Креране могут достигать около 75 сантиметров в высоту и до одного метра в ширину. Как и коралловые рифы, они создают среду обитания для многих других морских организмов.

По информации Argyll Hope Spot, на площади всего 0,1 квадратного метра такого рифа исследователи обнаружили 163 различных вида животных, среди которых губки, морские звезды, морские ежи, крабы-пауки, омары и другие беспозвоночные.

Из-за своей хрупкости эти рифы легко повреждаются рыболовными снастями, якорями судов и даже плавниками дайверов. Именно поэтому в 2015 году Лох-Креран получил статус морской заповедной зоны.

В то же время ученые до сих пор не могут объяснить, почему подобные рифы, ранее существовавшие в других районах Шотландии, полностью исчезли. Исследователи предполагают, что рифы серпулид проходят естественные циклы роста, разрушения и восстановления, что позволяет экосистеме существовать в течение длительного времени.

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