Подскочит ли евро до 52 гривень сегодня: курс валют в Украине 18 июля

Эксперт отметил, что обменниики будут спекулировать евро.

Курс доллара в Украине в субботу, 18 июля, в большинстве обменников и в кассах работающих банков будет находиться в пределах - прием от 44,20 до 44,55 гривни и продажа от 44,70 до 44,95 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 50,75 до 51,20 гривни и продажа от 51,40 до 51,75 гривни.

"Учитывая серьезный разброс котировок по евро в различных сетях обменных пунктов – евровалюта останется главным инструментом для спекуляций в эти выходные. Но даже с учетом всех порций новых геополитических вызовов быстрый возврат наличного евро к уровню в 52 гривни и выше – пока явно не сценарий на ближайшие дни", - объяснил эксперт.

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В то же время он указал, что в силу специфики военной ситуации и различий наличного рынка в прифронтовых регионах и в относительном тылу – во многих регионах курс валют может отличаться на 3−5 копеек по доллару и до плюс-минус 5−7 копеек по евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар. При этом официальный курс европейская валюта установлен на уровне 51,06 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 44,66/44,68 грн/долл., а к евро – 51,05/51,07 грн/евро.

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