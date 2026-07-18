18 июля в Украине будет сухо и тепло, но не по всей стране (карта)

С запада в нашу страну начнут заходить дожди и грозы.

Сегодня, 18 июля, в Украине будет солнечно и очень тепло. В большинстве областей воздух прогреется до +22°...+27°, а на западе ожидается - до +31°. Также в западных областях с обеда начнутся дожди и грозы, но на остальной территории страны сохранится сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплая, но нестабильная погода. Воздух тут успеет прогреться до +26°...+31°, однако с обеда начнутся дожди и грозы.

На севере Украины суббота будет солнечной и комфортной. На Сумщине столбики термометров покажут +20°...+22°, а на остальной территории, в том числе и в Киеве, воздух прогреется до +23°...+26°.

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Жителей востока ждет небольшая облачность, без осадков. Тут столбики термометров также покажут комфортные +20°...+23°. Без существенных осадков.

В центральной части Украины 18 июля ожидается ясная и солнечная погода с температурой от +20° до +26°. Без осадков.

На юге Украины суббота тоже будет сухой и солнечной, а воздух тут прогреется до +22°...+26°.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

18 июля - День памяти святого мученика Якинта в Амастриде. По приметам, радуга появилась утром, то будет дождь, а если днем - то усилится ветер. Если клен с утра покрылся росой, то через несколько дней начнутся дожди.

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