Зеленский назначил Александра Поклада врио главы СБУ

До этого он занимал должность первого заместителя председателя Службы безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский, принявший в советники Сергея ("Флеша") Бескрестнова, назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ №622/2026 опубликован на сайте президента.

"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

До этого Поклад занимал должность первого заместителя председателя Службы безопасности.

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Также Кабмин назначил Максима Цуцкиридзе и.о. главы Нацполиции вместо Выговского, которого вчера назначили министром внутренних дел. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Ранее Цуцкиридзе был первым заместителем главы Нацполиции.

Александр Поклад - что известно

Александр Валентинович Поклад - генерал-майор Службы безопасности Украины. 30 ноября 2021 года Зеленский назначил Поклада начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. 15 мая 2025 года Поклад вошел в состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле.

Кадровые изменения в Украине

Ранее новый премьер Сергей Корецкий сообщил, что правительство назначило Евгения Хмару, ранее занимавшего должность и.о. главы СБУ, временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу - исполняющим обязанности министра иностранных дел.

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