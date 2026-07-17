Минобороны Украины допустило к использованию ВСУ новый дрон-перехватчик

Минобороны отметило, что различные модификации "Циклопа" используются на фронте уже несколько лет.

К использованию Вооруженными силами Украины допущен дрон-перехватчик "Циклоп", сообщает Министерство обороны.

В сообщении указывается, что ведомство кодифицировало и допустило к использованию ВСУ эффективный украинский беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Циклоп".

Среди его характеристик Минобороны отметило высокую маневренность, точное и плавное пилотирование на различных скоростях, высокие тактико-технические характеристики.

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Добавляется, что БпАК "Циклоп" был разработан на украинском предприятии, имеющем опыт изготовления образцов вооружения и военной техники специально для выполнения задач в условиях современной войны высокой интенсивности.

При этом Минобороны отметило, что различные модификации "Циклопа" работают на фронте уже несколько лет.

Первый вариант – это более дешевые, конструктивно более простые и легкие в эксплуатации дроны-перехватчики. Они предназначены для поражения наземных целей, а также воздушных целей, движущихся медленно и на небольшой высоте.

Второй тип модификации этих дронов обладает значительно более высокими тактико-техническими характеристиками. Он рассчитан на эффективное поражение скоростных "Шахедов" на большой высоте.

Указывается, что "Циклоп" имеет размах крыльев чуть более одного метра и может находиться в воздухе почти 1,5 часа. Он может подниматься на высоту, превышающую максимальную высоту полета российских ударных и разведывательных беспилотников.

"Радиуса действия комплекса достаточно для прикрытия любого областного центра Украины от воздушных атак беспилотников", – сообщило ведомство.

Отмечается, что компактные размеры и высокая скорость БПЛА "Циклоп" существенно снижают риск его поражения вражескими средствами.

По данным Минобороны, БПЛА "Циклоп V2" уже уничтожил более сотни воздушных целей. Именно он первым поразил российский "Шахед" над территорией Курской области.

Украинское оружие: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине прошла кодификация нового украинского модуля донаведения FireFly. Он предназначен для использования на тяжелых ударных дронах. Система уже используется подразделениями Сил обороны Украины с бомбардировщиками Perun, Vampire и другими. Модуль FireFly устанавливается на боеприпас, который подвешивается к дрону-бомбардировщику. Система способна самостоятельно корректировать траекторию полета боеприпаса после захвата цели оператором и сброса боеприпаса.

Также мы писали, что украинский дрон-перехватчик сбил российский беспилотник "Орион", который может нести ракеты "Бандероль". Это уже второй случай, когда "Орион" удалось сбить дроном-перехватчиком. К обоим успешным перехватам причастны подразделения, которые поддерживает фонд "Вернись живым" в рамках проекта "Дронопад". Российский беспилотник "Орион" может нести боевую нагрузку массой до 200 кг и имеет боевой радиус действия до 250 км. Максимальная продолжительность его полёта составляет до 30 часов, а практическая высота полёта – около 8 тыс. метров.

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