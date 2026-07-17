Экстремальная жара нанесла сокрушительный удар по виноградникам в Европе, - WSJ

Пока рекордная волна жары продолжает бъет по Европе, всё больше фермеров и других предприятий подсчитывают убытки.

Европейская экономика страдает из-за чрезмерной жары. Пока столбики термометров устанавливают новые рекорды, виноделы подсчитывают убытки, пишет The Wall Street Journal.

Семья Тильберта Нэглера уже шесть поколений занимается производством рислинга на своем винограднике, расположенном на склонах ущелья Рейна в западной Германии. По его словам, сейчас жара угрожает урожаю винограда и приводит к росту затрат на урожай 2026 года.

"Мы ожидаем снижения объемов производства вина в этом сезоне из-за меньшего количества осадков, а сбор урожая начнется на неделю раньше, чем планировалось", – сказал Нэглер.

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Затраты также растут, поскольку снижение уровня воды в Рейне – жизненно важной артерии для судоходства и логистики в Центральной Европе – приводит к росту цен на перевозки, а виноделам региона, возможно, придется адаптировать системы орошения, чтобы справиться с жарой, добавил винодел.

По данным Службы по изменению климата "Коперник", в прошлом месяце температура приземного воздуха в Западной Европе превышала среднее значение за 1991–2020 годы примерно на 3°C. По данным Международного валютного фонда, экстремальные погодные явления могут снизить годовой экономический рост на 0,1–0,2 процентных пункта. Особенно сильные тепловые волны и засухи могут сократить рост на 0,5 и 1 процентный пункт соответственно.

Вдоль Рейна экономические последствия уже ощущаются не только в винодельческой отрасли. Из-за падения уровня воды страдает также судоходство, а значит и логистика в целом. Кроме того, тепловые волны оказывают значительное влияние на производительность труда.

Экстремальная жара в Европе - последние новости

Жара привела к перебоям с электроснабжением, закрытию школ и обновлению температурных рекордов. Чрезвычайо высокие температуры повлияли не только на местных жителей, но и на туристов. В некоторых странах было нарушено железнодорожное сообщение, вводился запрет на алкоголь, закрывались достопримечательности.

При этом жара начала бить по самому популярному сыру Италии. Производство пармезана требует определеных климатических условий, для поддержания которых приходится увеличивать расходы.

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