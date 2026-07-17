Сергей 'Флэш' Бескрестнов стал советником Зеленского, – указ

До недавнего времени Бескрестнов занимал должность советника министра обороны.

Известный эксперт по системам связи Сергей Бескрестнов (Флэш) назначен советником президента Украины по вопросам технологических направлений обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Бескрестнова Сергея Александровича советником президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны (вне штата)", – говорится в указе.

Ранее сегодня состоялась встреча Бескрестнова с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщал Telegram-канал главы государства, во время встречи подробно обсудили "все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны".

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"Именно технологичность спасает жизни наших воинов и возвращает эту войну домой – в Россию. Важно также всегда своевременно реагировать на военные инновации, происходящие в силах и средствах армии агрессора, исходя из принципа: знаем детали, значит, точно противодействуем. Договорились с Сергеем о максимальном сотрудничестве", – сообщил Владимир Зеленский.

Сергей Бескрестнов: что нужно знать

Сергей "Флэш" Бескрестнов – известный специалист в области технологий связи. С начала полномасштабной войны он активно помогал Силам обороны на волонтерских началах, не занимая никаких официальных должностей. В январе 2026 года он впервые получил официальный статус, когда новоназначенный на тот момент министр обороны Михаил Федоров предложил Флэшу стать его советником.

Тогда же советником министра стал и известный волонтер Сергей Стерненко, специализирующийся на поставках дронов в Силы обороны. Однако 15 июля, когда стало известно об увольнении Федорова с должности, оба – Бескрестнов и Стерненко – сообщили в своих соцсетях, что больше не являются советниками министра обороны.

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