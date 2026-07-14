Уже скоро украинцы увидят увеличение суммы за водоснабжение в коммунальных платежках.

С 1 июля во многих регионах Украины существенно выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение. В некоторых городах стоимость этих услуг увеличилась вдвое, а местами – даже втрое. К концу лета вода может подорожать и в других регионах. Уже скоро украинцы увидят последствия подорожания в своих коммунальных платежках.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев объяснил УНИАН, почему тарифы выросли, в каких городах цены изменились больше всего и сколько украинцы отныне будут платить за воду ежемесячно.

Видео дня

Почему в Украине вырос тариф на воду

Уже с июля холодная вода подорожала во многих регионах. По словам эксперта, изменение тарифов утверждали местные власти, исходя из расчетов отдельных водоканалов.

"Теперь каждый орган местного самоуправления самостоятельно получает информацию от водоканалов, теплокоммунэнерго или каких-либо эксплуатационных контор и самостоятельно определяет, насколько нужно повышать тариф", – говорит Рябцев.

Непосредственной причиной повышения тарифов эксперт называет то, что согласно комплексным планам устойчивого развития регионов и отдельных городов водоканалы обязаны создать у себя дополнительные источники финансирования.

"Коммунальным предприятиям нужно финансирование, а вряд ли кто-то даст кредит предприятиям, которые в большинстве своем являются хроническими должниками. Единственный источник пополнения средств – это оплата за предоставленную услугу", – отмечает специалист.

Напомним, что ранее решение о повышении тарифов на воду блокировалось на политическом уровне. Но в этом году Верховная Рада передала полномочия местным властям каждого населенного пункта.

Повысятся ли тарифы на горячую воду

Эксперт прогнозирует, что жители домов с централизованным горячим водоснабжением в будущем тоже будут платить больше. Ожидается, что и для них тарифы на воду в Украине вырастут.

Стоимость горячей воды складывается из стоимости холодной воды, водоотведения и непосредственно энергоносителя (газа или электроэнергии) для подогрева. Повышение напрямую влияет на конечную сумму в платежках.

"Роста тарифов следует ожидать, поскольку предприятия теплокоммунэнерго сталкиваются с теми же проблемами, что и водоканалы. Им сейчас приходится находить дополнительные средства для организации инженерно-технической защиты и для проведения восстановительных и ремонтных работ", – отмечает Геннадий Рябцев.

Сколько сейчас стоит 1 куб воды в разных городах

По словам специалиста, больше всего тариф на холодную воду вырос в Виннице. С 1 июля 2026 года он составляет 81,01 грн за 1 кубометр (45,53 за водоснабжение и 35,48 за водоотведение). Предыдущий показатель составлял 25,62 грн за кубометр. Таким образом, стоимость выросла более чем втрое.

Самый высокий совокупный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения действует в Умани – 157,32 грн за один кубометр.

Эксперт рассказал, сколько стоит 1 куб воды в разных регионах после подорожания:

Павлоград – 113,47 грн;

Бердичев – 101,76 грн;

Ужгород – 91,24 грн;

Черкассы – 56,71 грн;

Кременчуг – 64,07 грн.

Как видно из перечня, больше всего стоимость воды в основном выросла в небольших городах. Это можно объяснить тем, что большие расходы водоканала делятся на небольшое количество потребителей.

Сколько придется платить за воду после повышения

Как ранее сообщал УНИАН председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, новые тарифы на воду приведут к росту сумм в коммунальных счетах. Семья из двух взрослых и ребенка, которая потребляет около 5 кубов на человека, теперь будет ежемесячно платить около 500–700 грн. Например, жители Винницы дополнительно заплатят 692 грн, жители Тернополя – 774 грн, одесситы – 729 грн.

Если посчитать сумму за год, то за новый тариф на воду для населения каждой семье придется дополнительно заплатить примерно 6–9 тысяч грн за 12 месяцев.

справка Геннадий Рябцев Энергетический эксперт Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Профессор академического департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета. Главный научный сотрудник отдела критической инфраструктуры, энергетической и экологической безопасности центра исследований безопасности Национального института стратегических исследований. Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея». Внештатный эксперт Центра Разумкова по энергетике, эксперт Комитета по вопросам развития экономической конкуренции Торгово-промышленной палаты Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: