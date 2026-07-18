После атаки дронов под Москвой загорелась нефтебаза

Москву массвово атаковали беспилотники, а в Тамбовской области загорелся один из крупнейший по объему обработки заказов логистический центр в РФ.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали ряд российских городов, среди которых есть и Москва, на подлете к которой якобы сбили уже 55 дронов.

Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин в соцсетях. Но, о повреждениях и пострадавших он, традиционно, не сообщал. О них сообщили соцсети. Так под утро дроны ударили по нефтебазе в Ногинске в 50 км от российской столицы. Под удар, вероятно, попала нефтебаза, принадлежащая компании "Мостранснефть".

В Москве закрыт аэропорт "Жуковский".

Видео дня

А во Владимире дрон попал в многоэтажный дом, в результате попадания в одну из квартир возник пожар, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его данным, якобы пострадавших нет.

Украинские телеграм-каналы выложили видео, на которых видно, что дрон попал в квартиру на последнем этаже многоэтажного дома, в которой возник пожар.

Но самые серьезные последствия атаки зафиксированы в городе Котовск Тамбовской области, где 7 сотрудников логистического центра-склада Wildberries погибли при атаке дронов, губернатор региона Евгений Первышов.

По предварительным данным, 24 человека были ранены, их госпитализировали.

Тушение пожара на объекте продолжается, заявил Первышов.

Также в Московской области пылает логистический комплекс Wildberries в Электростали. Он является одним из самых крупных объектов в сети компании.

Во врменно оккупированном Крыму тоже было громко. Там прозвучал взрыв возле Балаклавской ТЭС в Севастополе. По меньшей мере, 20 взрывов раздалось в районе гарнизона "Гвардейское". Также были взрывы в Феодосии, Керчи и Генике.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, украинские удары по оккупированному Крыму и по территории России существенно масштабировались и наносят критический ущерб военной и энергетической инфраструктуре. Силы обороны Украины регулярно применяют дальнобойные дроны и ракетные вооружения для поражения целей в глубоком тылу врага.

По данным аналитиков ACLED, всего за один месяц (июнь) было зафиксировано более 100 атак глубоко в пределах территории России. Несмотря на заявления минобороны РФ о перехвате сотен беспилотников, значительная часть украинских дронов успешно прорывает российскую противовоздушную оборону и достигает целей.

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