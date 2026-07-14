Рассказываем, как приготовить три простые заготовки из смородины на зиму.

Смородина богата природным пектином, поэтому из нее можно сделать густое и ароматное желе даже без дополнительной обработки. Причем помимо простоты приготовления, такой способ к тому же позволяет сохранить больше витаминов, а также более отчетливый ягодный вкус и аромат. Рассмотрим, как готовится смородина на зиму без варки: черная и красная, с целыми ягодами и без них.

Черная смородина на зиму с целыми ягодами - как приготовить желе

Итак, если вам нравится, когда в десерте остаются цельные ягоды, этот рецепт точно придется по вкусу. Желе получается густым, ароматным и отлично сочетается с чаем, а также прекрасно подходит к тостам, блинчикам или оладьям.

Вам понадобятся:

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черная смородина – 1 кг;

сахар – 1,5 кг;

вода – 100 мл.

Вместо обычного сахара можно взять мелкий тростниковый. При желании часть черной смородины можно заменить черникой или ежевикой, хотя тогда вкус и аромат желе будут менее насыщенными.

Черная смородина на зиму без варки - пошаговый рецепт

Тщательно переберите смородину, удалите листья и плодоножки, затем хорошо промойте ягоды и дайте им полностью обсохнуть.

В отдельной емкости смешайте сахар с водой и перемешайте, чтобы кристаллы начали растворяться.

Около трети ягод слегка разомните толкушкой, чтобы они пустили сок.

Добавьте оставшуюся смородину, всыпьте сахарную смесь и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить целые ягоды.

Оставьте массу на 5–6 часов при комнатной температуре, время от времени перемешивая, пока сахар полностью не растворится.

Разложите готовое желе по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и храните в холодильнике.

Красная смородина на зиму - однородное желе из двух ингредиентов

После процеживания сок становится ярко-красным и очень аппетитным. В итоге по консистенции желе получается однородным, как панна-котта – мягким и слегка упругим, но при этом полностью без использования желатина.

Вам понадобятся:

красная смородина – 1 кг;

сахар – 1,2 кг.

Часть сахара можно заменить сахарной пудрой – она растворяется даже быстрее, что делает процесс проще. По желанию можно добавить немного белой смородины, чтобы смягчить кислинку.

Красная смородина с сахаром на зиму - пошаговый рецепт

Отделите ягоды от веточек, хорошо промойте и обсушите.

Измельчите смородину с помощью блендера или мясорубки до однородной массы.

Переложите полученную массу в несколько слоев марли и тщательно отожмите сок. Для большей прозрачности его можно дополнительно процедить через мелкое сито.

Добавьте сахар и мешайте смесь деревянной ложкой, пока сахар полностью не растворится.

Разлейте желе по сухим стерилизованным банкам. Уже через несколько часов в холодильнике оно начнет заметно густеть.

Смородина на зиму - простой рецепт натурального варенья

Этот вариант получается более насыщенным по вкусу за счет короткого нагревания. Сахар быстрее и лучше растворяется, а само желе потом спокойно хранится в банках долгое время.

Вам понадобятся:

черная смородина – 1 кг;

сахар – 1,3–1,5 кг;

вода – 150 мл.

Часть сахара можно заменить медом, но добавлять его лучше в конце варки, чтобы сохранить аромат. Также можно смешать черную смородину с малиной, чтобы вкус получился помягче.

Смородина на зиму - рецепты варенья

Переберите ягоды, промойте и слегка обсушите, чтобы убрать лишнюю влагу.

В кастрюле смешайте воду с сахаром, пока тот не растворится – получится легкий сироп.

Добавьте смородину в горячий сироп и аккуратно перемешайте, чтобы ягоды распределились равномерно.

Доведите до кипения и варите на слабом огне 10–15 минут, периодически снимая пенку.

Снимите с огня и дайте массе немного настояться, чтобы ягоды лучше пропитались сиропом.

Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре.

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