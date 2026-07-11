В народе праздник носит красивое название - Великие росы.

12 июля православные верующие в Украине, согласно новому церковному календарю, чтят память первых мучеников Киевской Руси - Феодора Варяга и его сына Иоанна.

В народном календаре с этой датой связывали множество примет о погоде и будущем урожае, а также соблюдали особые запреты.

Рассказываем, что можно и нельзя делать, на какие народные поверья стоит обратить внимание и какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня в Украине

12 июля по новому стилю (25 июля - по старому) православная церковь чтит память мучеников Феодора Варяга и его сына Иоанна - первых христианских мучеников Киевской Руси.

О жизни святых сохранилось немного сведений. По летописям, Феодор родился в X веке, долгое время служил в Византии, где принял христианство. До крещения его звали Тур или Утор (по одной из версий - это скандинавские имена Тор или Оттар). Позже, во времена князя Владимира, он поселился в Киеве. Его сын Иоанн также исповедовал христианскую веру и был дружинником князя.

По преданию, однажды во время языческого жертвоприношения Иоанна решили принести в жертву идолам. Но Феодор отказался отдать сына и открыто выступил против языческих богов. Тогда разъяренная толпа убила отца и сына - они стали первыми мучениками за христианскую веру на Руси.

Летописи рассказывают, что подвиг Феодора и Иоанна глубоко впечатлил князя Владимира и якобы это и стало одной из причин, побудивших его принять христианство. Существует также версия, что на месте дома Феодора позже возвели Десятинную церковь. В 1908 году археологи обнаружили рядом с ее стенами остатки древнего сруба, который некоторые исследователи связывают с жилищем варяга.

Святому Феодору Киевскому молятся об укреплении веры, духовной стойкости и исцелении от болезней.

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 12 июля вспоминают святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Какой сегодня праздник в народном календаре - что можно и нельзя делать

В народном календаре день называют Великие росы - именно с этой даты поля покрываются особенно обильной росой. Поэтому в старину к празднику старались завершить заготовку сена и вовремя убрать урожай, чтобы он не начал портиться от высокой влажности.

Этой же росе приписывают целебные свойства: по поверьям, если умыться ею с утра, можно улучшить зрение, прогнать бессонницу, защитить себя от сглаза и порчи.

В этот день также отправляются в лес за лекарственными травами. Кроме того, праздник считается удачным временем для примирения, заключения честных сделок и любых добрых дел - особенно помощи тем, кто нуждается в поддержке.

Церковь сегодня призывает верующих избегать ссор, сквернословия, зависти, злобы и других грехов, посвящая день молитве, добрым делам и внутреннему миру.

В народе существуют свои запреты. Женщинам сегодня не советуют браться за тяжелую физическую работу, а также отложить уборку, ремонт, шитье и другие хлопоты по дому. Нарушение этого запрета может обернуться болезнями и другими неприятностями.

Особая примета дня - сегодня нельзя плакать, иначе слезы будут сопровождать человека весь следующий год.

Народные приметы о погоде 12 июля

По народным приметам в этот день судили о погоде, оставшейся части лета и будущем урожае:

обильная утренняя роса - к солнечному дню и жаркому остатку лета;

росы нет - к дождям и ненастью;

густой туман - к плохому урожаю;

пчелы громко жужжат - август будет жарким.

Считается, что если 12 июля выдастся холодным, то и зима придет ранней, будет долгой и морозной.

У кого именины сегодня

12 июля по новому церковному календарю день ангела отмечают Вероника, Гавриил, Иван, Федор.

Считается, что люди, родившиеся в этот день, отличаются честностью, порядочностью и ответственностью. Они дорожат семьей и друзьями, всегда держат слово и умеют быть надежной опорой для близких.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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