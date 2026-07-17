Атаки РФ поставили под угрозу экспорт зерна из Украины через Чёрное море, – FT

По словам аналитиков, некоторые трейдеры приостановили закупки в Одессе.

Украина сталкивается с трудностями при экспорте зерна через Черное море, поскольку Москва усиливает удары по торговым судам в ответ на продолжающиеся уже неделю интенсивные атаки Украины на российские суда, пишет Financial Times.

Издание сообщило, что, по данным компании по морской безопасности Ambrey, российские атаки дронов на порт Одессы, крупнейший морской порт Украины, привели к сокращению складских мощностей на треть.

Судовладельцы отказываются направлять суда в этот район из-за опасений подвергнуться удару. По словам аналитиков, некоторые трейдеры приостановили закупки в Одессе.

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В статье говорится, что в четверг, 16 июля, администрация портов Украины сообщила, что в результате десятков российских атак на порты и суда, произошедших за последние две недели, погибли 11 человек, среди которых – работники портов и иностранные моряки.

Издание приводит данные, согласно которым на Россию и Украину приходится около трети мирового экспорта пшеницы. Эти атаки представляют угрозу для одного из важнейших в мире маршрутов экспорта зерна, который также является жизненно важным источником доходов для Украины.

Киев рассчитывал на прибрежный морской маршрут, чтобы восстановить экспорт из Одессы и соседних портов до довоенного уровня после того, как в 2023 году Россия вышла из инициативы по созданию безопасного коридора, поддержанной ООН.

"Россия уже четыре дня подряд атакует порты и терминалы. Теперь суда не хотят туда заходить", – рассказала аналитик по вопросам зерновой отрасли из Днепра Маша Беликова.

Как следствие, по её словам, внутренние закупочные цены в украинских портах "исчезли", а судовладельцы больше не предоставляют предложений по фрахту.

Отмечается, что в России также наблюдается сокращение объемов морского экспорта, что, по крайней мере частично, связано с рисками для безопасности судоходства в Азовском море после того, как Украина усилила атаки на топливные танкеры и суда обеспечения в этом районе.

Как сообщает газета "Коммерсант", аналитики снизили прогноз по экспорту российской пшеницы в июле на 20% из-за этих атак, задержки со сбором урожая, а также топливного кризиса в России.

В четверг наиболее активный фьючерсный контракт на пшеницу на Чикагской бирже достиг двухлетнего максимума, подскочив до 6,95 доллара за бушель, тогда как цена на мукомольную пшеницу на Парижской бирже достигла 17-месячного максимума.

"Рынок начинает осознавать, что это не типичный краткосрочный рост цен в Черноморском регионе, который обычно довольно быстро заканчивается. Но это может иметь более серьезные последствия, а именно: прогнозы по экспорту как России, так и Украины в будущем придется существенно снизить, что, в свою очередь, ухудшит ситуацию с мировыми запасами зерна и пшеницы", – отметил управляющий директор консалтинговой компании SovEcon, специализирующейся на зерновой отрасли, Андрей Сизов.

Трейдеры обсуждают возможность перенаправления части экспорта зерна по реке через порты на Дунае для дальнейшей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии. По словам Беликовой, это решение было применено в начале войны.

Издание сообщило, что эскалация происходит на фоне того, что перспективы мировых поставок зерна начали ухудшаться после периода относительно обильных урожаев, а война в Иране привела к росту стоимости топлива, удобрений и морских перевозок.

По словам аналитика украинской компании International Seaborne Market (ISM) Павла Сосновского, некоторые суда остановились за пределами украинских вод, чтобы переоценить риск атак российских дронов и ракет, в то время как страховые премии резко выросли.

"Несколько страховщиков вообще приостановили страхование военных рисков для рейсов в украинские порты", – добавил он.

Издание отмечает, что удары Москвы стали ответом на неделю непрерывных атак украинских беспилотников на российские суда в Азовском море, направленных на перекрытие поставок топлива в Крым.

По словам украинского командующего Роберта Бровди, украинские морские беспилотники за ночь нанесли удары по 11 российским судам в Чёрном и Азовском морях, среди которых пять нефтяных танкеров, один танкер для перевозки сжиженного природного газа и три сухогруза.

Как сообщает "Коммерсант", Министерство транспорта России заявило, что принимает все меры "для обеспечения грузовых перевозок в связи с ростом числа вражеских атак" на суда в Азовском море.

По имеющимся данным, в России стремительно растут премии за военные риски, а некоторые страховщики вообще отказываются предоставлять судам в этом регионе какое-либо страхование от "военных рисков".

Атаки РФ по портовой инфраструктуре Одессы

Ранее УНИАН сообщал, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что постоянными атаками по Одессе и Одесской области Россия пытается психологически сломить регион и экономически задушить его путем разрушения портов. Коваленко предположил, что усиление ударов связано с бессилием противника на определенных направлениях фронта. Эксперт отметил, что Россия не имеет возможности провести военную наступательную или десантную операцию, которая позволила бы ей захватить юг. По его мнению, одна из причин заключается в том, что у России нет ресурсов для одновременного давления на все регионы Украины.

Также мы писали, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук не исключил, что осенью ситуация может обостриться, поскольку фермеры будут собирать урожай с учетом нереализованных остатков предыдущего сезона. Марчук пояснил, что переходные остатки создают дополнительную нагрузку для фермеров, поскольку они остаются на хранении в элеваторах. То есть, они занимают место нового урожая, что создает дополнительные расходы на хранение для товаропроизводителей и удорожает процесс хранения. Марчук сообщил, что новый урожай прогнозируется не хуже, чем в прошлом году.

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